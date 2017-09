El Berlanga de los okupas

A una le llama la atención que un desalojo (el de los Tulipanes) que debería haberse producido en el mes de febrero concluyera finalmente hace tan sólo una semana. Dicen que ocho meses atrás hubo quien se compadecía de los okupas y lamentaba que tuvieran que salir en febrero, «con el frío» ¿Qué es el cumplimiento de la ley en comparación con la caridad? Nada. Lo que importa es salir bien en la foto, aunque para ello haya que retorcer los derechos

Si yo fuera una demagoga, les diría a los poderes públicos que permiten que haya gente que se meta en propiedades privadas y las arrasen que se los lleven a su casa. Si cada político tuviera un arranque de didáctica solidaria llegaríamos —seguro— al final del arcoiris. Habría muchos que dejarían de hablar sin pensar, o, simplemente comenzarían a pensar en lo que de verdad importa y no en cómo parecer progre.

El fenómeno del allanamiento va a más y va a más porque el Estado cree que debe ser el propietario el que pague las políticas sociales. Es más fácil. Lo es desde que Franco lo okupó (el Estado) poniendo en marcha toda una política de caridad pública que convirtió a muchos ciudadanos en filántropos por decreto. Ahí están, sin ir más lejos, las casas de Pinilla, los alquileres de miseria y un largo etcétera. Ahora tenemos una ley que defiende al delincuente frente al contribuyente y a un Estado que pide misericordia a los vecinos y que, tras condenarles a ocho meses más de suciedad, miedo y vandalismo, se va a su casa con la conciencia limpia de buen cristiano. Todo de Berlanga.

Urge una nueva ley, una que permita desahuciar a los jetas en una hora (y me sobran cincuenta minutos) sin que sea el propietario quien tenga que demostrar que no media contrato de alquiler, que permita que el arrendamiento sea una opción y que no tengamos que jugárnoslo todo a una hipoteca, una ley que nos haga un poco más europeos, sobre todo ahora, que parece que regresa el frío...