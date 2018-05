En un brete

Que sí, que sí, que a la Parrala le gusta el vino... que no, que no, ni el aguardiente ni el marrasquino... que sí, que sí, que a este Palacio van a embridar... que no, que no, que ya lo piensan privatizar y ahí sólo beben para olvidar(se)... mismito que Trini la Parrala, que unos disen era de Mogué y otros que de La Parma, aunque naide zabe na y tos creen que tié un amante.

A falta de bandurria, tamborileaba los dedos en la mesa del bar un viejo tuno mientras canturreaba esto con cara de noche arruinada... que sí, que sí... que no, que no... y al ver que le estaba mirando quedándome con la copla, debió reconocerme porque se tomó la libertad de darme órdenes con altanería: ¿a que no publica usted que el Palacio de Congresos es un carro de cien millones al que van a uncir unos bueyes privados para que tiren de él y merquen la carga por un ridículo corretaje?... y sólo pude decirle que jamás me atrevería a publicar eso porque no tengo arrestos... o me los temo... así que bórrelo el lector, no está dicho... pero sí está dicho que a la Parrala le gusta el vino... y a sus amantes, privatizar.

Sembré el cantar en la tertulia, brotaron sentencias en el acto y, después del acto, brotó el gran brete... brete: situación en la que no hay «efugio» o evasiva y cualquier decisión puede ser mala (municipalizar) o peor (privatizar).

Peláez defendió la primera: si todo el gasto del Palacio de Congresos ha sido público, su gestión sólo puede ser pública salvando la impericia y el politiqueo habituales de estos inventos... y Octavito, la segunda: privatizar ahorrará presupuestos y plantilla, ¿a qué más problemas?... y Peláez: si cualquier empresa va ahí a ganar dinero ahí, ¿por qué no quiere ganarlo el ayuntamiento?, ¿y acaso existen empresas especializadas en palacios de congresos?, ¿no se inventan siempre ad hoc sin tener trayectoria o garantías?... y Octavito: ¿acaso las tienen los amigos políticos o parientes que aspiran a plaza vitalicia ahí?... y harto Sócrates, disolvió el brete: no perdáis el tiempo en que sí o que no... y vended eso a los chinos como hizo el Aleti con su estadio... tarde o temprano es lo que sucederá.