El canto del criminal machista

fernando iturribarría | parís

¿Puede un artista convicto de un crimen machista reanudar su carrera tras haber cumplido condena y volver a los escenarios como si nada? Es el interrogante que subyace en la fenomenal polémica desatada en Francia en torno al cantante Bertrand Cantat, que mató a golpes a la actriz Marie Trintignant en 2003 y ha regresado a la actividad musical tras purgar una pena de ocho años, de los que pasó la mitad en la cárcel.

El solista del grupo Noir Désir anunció el lunes que renunciaba a actuar en los festivales del próximo verano a raíz de las olas de protestas que ya han forzado su desprogramación en dos certámenes franceses. En una carta publicada en Facebook, renovó su «compasión más sincera, profunda y total a la familia y a los allegados de Marie». Pero defendió «el derecho a la reinserción y a ejercer mi oficio» por entender que «ya he pagado la deuda a la que la justicia me condenó».

Cantat mantiene la gira iniciada a comienzos de mes en La Rochelle y prevista hasta el 29 y 30 de mayo en el Olympia de París. La realizadora Nadine Trintignant, madre de la víctima, juzga insuficiente su renuncia a los festivales veraniegos y exige que abandone completamente su carrera. «¿Cómo se atreve? Me parece vergonzoso, indecente y asqueroso que vaya a los escenarios», declaró en el programa cultural Stupéfiant de la televisión pública France 2.

La exmujer del actor Jean-Louis Trintignant opinó que «si quiere realizarse como artista, puede escribir para cantantes que no hayan matado». «¿Va a que le aplaudan después de haber matado? Me he remontado hasta la Edad Media para buscar algo así y eso no ha existido», expuso indignada por la actitud de los espectadores de los conciertos de Cantat que «no hacen caso de la sangre, de los golpes y las lágrimas».

El Observatorio de la Libertad de la Creación ha salido en defensa del derecho de Cantat a cantar. «Cada uno es libre de ir a verlo o no. En un Estado de Derecho nadie se toma la justicia por su mano ni juzga a otro al margen de los tribunales», indicó en un comunicado sin negar que es legítimo el debate sobre su regreso artístico.

El abogado Henri Leclerc, expresidente de la Liga de Derechos Humanos, enfatizó que «no existe una pena complementaria de no ejercer su arte». «Porque se le aplauda no se acepta lo que hizo», opinó. En un editorial titulado ‘Sí a la Justicia, no a la venganza’, la revista Marianne advirtió de que «la desaparición pública sería una especie de condena a muerte social». Estos argumentos no son de recibo para el realizador y actor Samuel Benchetrit, exmarido de Marie Trintignant. «Bertrand Cantat mató con sus manos a la madre de mi hijo Jules», recordó emocionado.