Una casa a las afueras

No sabemos por qué pasamos tanto tiempo buscando palabras para explicar lo que ocurre cuando lo que deberíamos hacer es rastrear los agujeros. La realidad se explica mejor por las ausencias. No hay nada como los vacíos para llegar a la verdad. El camino más rápido y eficaz para contar a Hitler son los seis millones de judíos que faltaban en el año 1945 y para descubrir qué ha ocurrido con Cuba tendríamos que bucear en los hijos pródigos que ya no pasearán por el Malecón.

Todos los lenguajes tienen estrellas negras que engullen conceptos y los hacen desaparecer, aunque puede que se los lleven a otra dimensión, a una realidad paralela en la que estos significantes se usen con normalidad. En español no hay ninguna palabra que de voz al hecho de que se te muera un hijo. Es una de las sombras de la historia de nuestro idioma. Puede que sea porque queremos creer que nada se hace carne hasta que antes no lo alumbra el verbo o puede que, simplemente, sea un lapsus linguae de nuestra moral. Dicen los lingüistas que todas las lenguas son capaces de explicarlo todo, que no hay ninguna superior y sin embargo hay cientos de agujeros en el español, haces de oscuridad que devoran nuestra capacidad de explicarnos a nosotros mismos. Las ausencias, el nihilismo semántico, me definen mejor que cualquier palabra. Lo que no decimos nos retrata de manera mucho más perfecta que la verborrea.

Construimos la vida como nos parece y, también, con el ladrillo de nuestras propias incoherencias, a las que tenemos derecho. Pero cuando construyes un argumento político basado en la radicalidad y crees que la revolución es la única baliza para progresar, no necesitas darle cuentas a nadie y, si lo haces, tienes que estar dispuesto a decir la verdad.

La única frase que habría redimido a Pablo Iglesias y a Irene Montero es la única que no han dicho: No se puede pensar y vivir al mismo tiempo. Lo demás no es más que hojarasca para disimular su derrota.