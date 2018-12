El ‘cenote cazurro’ de Cistierna

georgino fernández | león

Primero situémonos. Cenote no es una palabra de uso común por lo que requiere una pequeña explicación previa. Originariamente es un término maya que significa caverna con agua. Los antiguos mayas los consideraban como portales hacia el inframundo donde moraban los dioses. De siempre los cenotes mejicanos son los más conocidos del mundo pero en León también los hay. Y lo cierto es que realmente espectaculares. Lo atestigua el espeleólogo Pedro González, que junto con un grupo de compañeros ha descubierto uno al norte de Cistierna con unas características que lo hacen muy especial. «Lo de llamarle ‘cenote cazurro’ ha sido una pequeña broma nuestra para identificarlo pero si decir exactamente donde está porque queremos protegerlo», comenta Pedro González. No les faltan motivos para este cuidado. El cenote que han descubierto abastece de agua a una población de la zona — «los vecinos no quieren que se les enturbie el agua»— y ellos mismo no desean que el lugar sea ‘invadido’ por aventureros del fin de semana que lo ensucien o incluso se pongan en riesgo por querer explorarlo.

Lo hallaron por casualidad hace algo más de un año cuando realizaban una ruta de senderismo con Guheko, la empresa leonesa especializada en turismo verde, senderismo y actividades en la naturaleza. «Estábamos caminando por allí cerca y vimos un cauce seco tan grande que nos llamó la atención porque estaba claro que por allí pasaba agua y en ocasiones en abundancia. Nos picó la curiosidad y nos pusimos a explorar hasta que descubrimos por donde salía ese agua». Vieron entonces una pequeña cueva que se adentraba en el interior de la montaña y a los pocos metros ya estaba totalmente inundada de agua. «Era una cueva que nunca se había explorado y donde nunca había entrado nadie», señala Pedro González.

La atracción era muy fuerte y al poco tiempo ya volvieron con todo el equipo especializado para iniciar la exploración de lo que bautizaron como el cenote cazurro. La cueva, por lo que han visto hasta ahora, tiene tres sifones: que son esos puntos donde el agua inunda por completo la galería. «Los dos primeros muy sencillos y cortos pero el tercero es más complicado. Hemos llegado a recorrerlo medio kilometro y he podido bajar a casi cincuenta metros de profundidad y de ahí para adelante la galería continúa», comenta Pedro González en este sentido. Cree que puede ser la galería inundada mas larga de León.

La pregunta surge rauda: ¿Puede ser otro Valporquero?. La respuesta también es rauda: «Es imposible de saber. No hay ninguna manera de saber la longitud de la cueva. Tenemos explorado un kilómetro y puede que lleguemos a un punto impenetrable o que continúe kilómetros y kilómetros».

El ‘cenote cazurro’ tiene unas características muy singulares. «Tiene unas aguas cristalinas como si fuesen ginebra y las sensaciones son más parecidas a volar que a bucear por una cueva». Además, y cosa curiosa, el agua está más caliente de lo habitual. «Hay muchas cuevas en León y el agua de su interior está a seis o siete grados de temperatura. Sin embargo,esta tiene el agua entre once y doce grados. Desconocen el porqué pero apuntan al termalismo subterráneo.