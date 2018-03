Quieren las noticias descorazonarnos cada vez que salen ahí pederastias o paidofilias, últimamente tan frecuentes en teles, papeles y manteles, frecuencia que nunca se vio, aunque no es lo mismo no ver que no haber. Abusivo «amor» a los niños siempre lo hubo y viene de muy antiguo, lo ensalzaban los griegos, lo bordaban los romanos y era verdad a voces en madrassas, monasterios, gimnasios o escolanías.

Vuelve a la actualidad el hombre del saco... y achusma el sacamantecas.

Pregunta Peláez si es casual que, coincidiendo con la galerna informativa desatada por el caso del niño Gabriel, se hayan producido cinco intentos de rapto de críos en varios puntos de Madrid... o también, días atrás, en Valencia, donde unos falleros abortaron el secuestro de dos menores.

¿Se agiganta la plaga?...

Podría decirse que hoy ese mal parece tendencia o moda, campo libre o infección que aflora en todo rango social y oficio. Estamos ante un contingente social creciente y de bulto insultante. ¿Quizá es que hoy se conoce lo que antes se ignoraba o se ocultaba mejor? o ¿es que de tanto insistir en el fenómeno hay gente que se tienta a ello y a quien no le llama el vicio le mueve una morbosa curiosidad por el hecho de que ese agua la bendicen educadores, jueces o dignidades eclesiásticas de toda religión que monte coros y catequesis infantiles?... El papa Francisco no cesa de pedir perdón por tantísimos casos que se dieron y se dan en la Iglesia, aunque patinó al no abrirle causa a un obispo chileno encubridor de abusos a quien inicialmente defendió de «acusaciones sin pruebas» ignorando la imposibilidad de las víctimas en poder aportarlas, por lo que finalmente tuvo que disculparse... y actuar.

Tanta presencia y recreación informativa de pederastias en todo medio ¿contribuye a corregir o multiplicar?... ¿ha de soslayarse?... no, el silencio, nunca; pero el espectáculo, jamás... ¿se debate esto?... y aparcó para otra vez las redadas de pornografía infantil que ya son rutinarias... a cientos salen... ¿no es ese el mejor campo de instrucción del futuro crimen y su prólogo?...