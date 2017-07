Por consenso

Hace unos días me llegó al correo el video de un grupo de mujeres que reivindicaba a los académicos de la RAE la inclusión de nuevos significados para el término ‘madre’. Creen que la definición — mujer o animal hembra que ha parido a otro ser de su misma especie— se ha quedado rancia y proponen que se amplíe con varias acepciones que inciden en la intimidad del sentimiento maternal: «mujer única, luchadora, cariñosa, entregada, fuerte, que cuida de ti a lo largo de tu vida». No entro a valorar la definición, que creo que se queda corta en la mayoría de los casos. Lo que me impulsa a escribir es el espíritu que mueve la campaña. Se habla de justicia, por ejemplo, y se sugiere que cuantas más firmas logre la campaña, mayor será la capacidad de influir en los miembros de la Academia. Es decir, el proyecto trata de aplicar la democracia a terrenos que le son ajenos, de convertirla en un hemiciclo en el que sean las mayorías las que tomen decisiones sobre asuntos de los que nada saben. Porque los sentimientos y las ideas nada tienen que ver con la ciencia, aunque en esta nueva sociedad parezca que el consenso puede cambiar las leyes de la física. La voluntad democrática tiene sus límites y, desde luego, las mayorías nada tienen que decir cuando de lo que se habla es de ciencia, de arte, de literatura... Podrán comprar más, orientar el mercado, hacer que el buen gusto y la equidad desaparezca, podrán dejarse manipular, pero la ciencia permanece al margen de las ideas, de las convenciones, de las decisiones, de las campañas publicitarias, del pacto de las mayorías. La ciencia nos ayuda a defendernos de la oscuridad. Tal vez por eso Trump expulsó de la Casa Blanca a nueve científicos para instaurar una nueva era en la que la verdad se relaciona con la propaganda. Será verdad o no dependiendo de si la mayoría está conforme. Democratizar las estructuras de la ciencia no es una herramienta para hacer avanzar la sociedad. No es más que un truco para lograr el poder o, como en este caso, más cuota de mercado. Así que, por favor, no usen a las madres en vano.