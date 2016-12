Cuando el portal de Belén era una mina

ana gaitero | león

Cuando Torre del Bierzo formaba parte de una de las cuencas mineras más importantes de la provincia, en 1974, los equipos del No-Do, aquellos reportajes más cercana a la propaganda del régimen franquista que a la información, se desplazaron a la mina Socavón Antón Ardura para rodar un curioso capítulo navideño que 42 años después suena a pasado lejano en la comarca.

‘La Navidad en la Mina’ es un pequeño audiovisual de tres minutos que el No-Do emitió en 1975 que cantar las glorias de una profesión que hoy se extingue y que en aquel entonces era un puntal del sistema productivo y energético en España.

La Navidad se presenta como una excusa para mostrar la épica de la mina y una comarca especialmente rica en el preciado mineral negro. «El Bierzo, la comarca montañosa de León, oculta tras su bello paisaje verde, la inagotable riqueza de sus yacimientos carboníferos. Por eso no es de extrañar que continuamente aflore a la superficie el preciado mineral negro», comienza el documental cuyo enlace se adjunta en la edición digital de Diario de León junto a esta noticia de Contraportada.

Una riqueza que sigue ahí, pero con las minas cerradas y sin visos de volver a abrirse de momento cuatro décadas después. Eran otros tiempos cuando Torre del Bierzo era un pueblín minero y, como dice el documental, «una de las localidades de mayor actividad de la cuenca minera del Bierzo».

Se capta la entrada de los mineros con sus lámparas y carburos en la bocamina, el desfile de vagones cargados de carbón entre las montañas del Bierzo Alto y la modernidad de un martillo neumático para picar el carbón.

En un pequeño descanso del duro trabajo, los mineros acaban colocando un portal de Belén a 2.000 metros de profundidad del pozo Adonina —Socavón Antón Ardura— y cantan un villancico al Niño con la melodía del «Ande, ande la marimorena» para pedirle que «nos libre de costeros». «Barrena y entiba, barrena y entiba... Aupa compañeros, mineros del Bierzo». Ahora ya no hay costeros que temer porque ya no hay mina y casi no quedan mineros. El carbón lo traen de fuera.