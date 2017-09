El cura trabucaire

No sé qué le ocurre a esta España tan devota y tan impía a la vez, pero detrás de cada golpe sedicioso siempre se asoman curas, un monasterio, una orden o la Iglesia entera, como la que se vio dando cobijo a la carlistada catalana del XIX... o bendiciendo tanques con pelotón de muerte en la cruzada de Franco... o diciendo misa al ejército vasco y antifranquista en los frentes del 36... o arengando Joaquín Abarca, obispo de León, a las tropas de San Marcos a sublevarse contra la reina niña (condenado a muerte en 1835 por sedición y alta traición)... sin contar todas las sediciones que alentó la propia Iglesia siendo poder temporal; arbitraba las fronteras de todo dios y sobran guerras o tratados en los que el Papa era la última palabra o el sello a cañonazos.

Y como de raza le viene al galgo, no escandaliza que ahora 300 curas catalanes firmen un «edicto» impeliendo a la feligresía a votar el 1 de octubre como quien impele a comulgar por Pascua florida. A impeler. Hay firmas de todos: clero secular y regular, abades, monjes, frailes (especialmente del negocio educativo: maristas, claretianos, salesianos, jesuítas), asociaciones religiosas, entidades cristianas, parroquias, diáconos... y no arriman ahí a monaguillos y niños del coro por no dar que hablar. También algunos obispos están muy activos exigiendo libertad para los detenidos ¡y urnas el domingo!... lo dicen con su vieja sutileza, pero echando gasolina al acetre del agua bendita para apagar el incendio a hisopazos. Y los de la Cup, tan agradecidos, beatificarán a mosén Xirinachs, santo precursor en esto de darle campanario al independentismo. Dios y patria son la seña del cura trabucaire. Se les quiere. Y así, el clero catalán reza en su església cada día por la independencia (hace décadas que sus obispos exigen salir de la conferencia española episcopal), aunque los curas españoles son muchos más y rezan justo por lo contrario, así que santos y vírgenes alucinan, no saben a quién atender, se inhiben... y encargan el laudo a un diablo cojuelo... Que lo arreglen entre ellos dándose de hostias con las cruces o que se maten, ha dictado.