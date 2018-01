Doctrinos todos

Valiente guerra de denuncias. El adoctrinamiento en las escuelas se ha convertido en una diana pasional. ¡Mira cómo nos ponen esos libros de historia y geografía!...

Se monta jaleo por un quítame allá ese rey o esa fecha. Se clama porque en los colegios se instruye a los críos en cosa política o incivil. Eso es adoctrinar, dicen, y se hacen circular imágenes de patio colegial y niños inocentes con pancartas culpables (patio que en mi tiempo era de escolares alineados, firmes, marciales y cantando el himno nacional o el caralsol al izar bandera, nada de doctrina, ya ves; y hoy, en el colegio de tu sobrino, ¿no es la religión precepto y pura doctrina?).

Se pide en Cataluña a profes y padres que denuncien todo viso de adoctrinamiento, se crean comités y pesquisadores oficiales, se miran con lupa mapas, datos y letra pequeñaja con un instinto policial vicioso que se nos instala en los ojos. Hay ansia de denunciar porque nos han abollado el orgullo.

Y nos tientan a poner el foco en la comunidad catalana, valenciana o balear (¿no hay más adoctrinamientos?) donde se ha venido instruyendo en los últimos cuarenta años en una apoteosis del sentimiento nacional y de exaltación del puto ombligo. El denunciador nos contagia el escándalo de que esas escuelas hayan sido puro adoctrinamiento en el odio a España todo este tiempo... y se conjura para sanear la cosa: !ahí está la raíz del dragón!, ¡que venga otra vez san Jordi y lo degüelle con su alabarda afilada!...

Eso de adoctrinar es siempre confuso, toda educación es doctrina y doctrinos hemos sido y somos todos, ¿quién no adoctrina en «sus» escuelas?, ¿no es precisamente lo que se espera del maestro y de la orientación del centro confirmando lo que ese crío ya escucha sin duda en casa?, ¿y no se manipula la historia si a un guaje leonés le aseguran que León inventó la democracia parlamentaria sin añadir, de ser así, que duró diez minutos la cosa; o que aquí se guarda el verdadero cáliz de la Última Cena?... desempolvad otra vez a Bertrand Russell: «Las naciones no cambiarán hasta que los profesores de Historia sean extranjeros».