Don Pito Loco

Tuvo su ratín de cacareo en las redes cierto escandalillo por bloquear el Féisbur contenidos de la revista digital «Locas del coño», pero al poco se disculpó esa «rede» del Zuckerberg y restableció la cosa.

«Locas del coño» es una revista colaborativa que edita un pequeño colectivo español de feministas. Denunciaron esta flagrante violación del derecho de opinión y difusión como otra fechoría más de las Garras del Patriarcado, pero el Féisbur disculpó el error en su bloqueo al tener que censurar cada día miles de contenidos que son denunciados por violentos, falsos o delictivos... ya nadie niega que la Mentira, la Amenaza, la Calumnia y el Robo son hoy los cuatro jinetes del apocalipsis digital... ahí se vio a Rusia mandando esos caballos a las elecciones norteamericanas y cabreando de tal modo al Tío Sam, que contestó a esta injerencia con la expulsión de 35 espías rusos del país... y si esto pasa en esas alturas, ¿qué no te pasará a ti, alma cándida?... hala, aprieta el culo... y a ver.

En los páramos informativos navideños la noticia de las «Locas del coño» vino bien y tuvo más anchura que en otro momento, pero al igual que todo asunto «grave» que «incendia» las redes, el escándalo duró lo suyo, es decir, lo dicho, un ratín, que viene de rato y, como todo el mundo sabe, en asturiano «rato» (ratu, rata) ye cómo llámase allí al coño o coñu (¿por lo pelúo y por tener focicu quizá?).

Entré en la página de las piradas del chirri por ver: Feminismo consabido y consigna, nada nuevo, más tópica que radical, no se le ven las furias, pero sí la mecánica al encabezar así un texto: No busques la definición de feminismo en la RAE. Qué van a saber ellos si tienen a Perez-Reverte en una silla. Ven, que ya te cuento yo... no me repuse aún de ese «ven, que ya te cuento yo».

La noticia vino a la tertulia como guindilla al culo. Octavito se apunta siempre a estas provocaciones y anunció que pondrá a su departamento de la facultad a crear una revista digital (el dedo corazón tieso será su emblema) que replique a las Locas del Coño, aunque duda en llamarla «Don Pito Loco» o «Taraos de los Cojones»