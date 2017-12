La experiencia mortal de Bono

efe | dublín

El cantante Bono, de U2, reveló que tuvo una experiencia cercana a la muerte, un incidente que la banda irlandesa empleó como motivo de inspiración para su reciente álbum Songs of Experience, según reveló en una larga entrevista concedida a la revista Rolling Stone. El vocalista, que evitó dar grandes detalles sobre lo sucedido, se refirió a su experiencia como «un evento de extinción». «La gente tiene estos eventos de extinción en sus vidas. Podría ser psicológico o podría ser físico. Y, sí, fue físico para mí, pero me he ahorrado todo ese culebrón», indicó Bono.

«Especialmente con esta especie de obsesión por las celebridades y las minucias de sus vidas (...). Quiero hablar sobre este asunto de una manera que permita a la gente llenar los espacios en blanco de lo que ellos mismos han pasado», añadió.

El cantante admitió que a lo largo de su vida ha recibido «señales de advertencia» que le han hecho darse cuenta de que no es «un tanque». Por ejemplo, Bono sufrió un grave accidente de bicicleta en 2014 y, además, en 2000 se hizo una revisión por un posible cáncer de garganta, que finalmente dio resultado negativo.

Este tipo de experiencias cercanas a la muerte se dejaron sentir en las letras y el sonido de Songs of Experience, el álbum que U2 editó a comienzos de este mes.

«La mortalidad iba a ser el tema (del disco) de todas maneras solo porque es un tema que no se cubre a menudo. Y no puedes escribir ‘Songs of Experience’ (Canciones de experiencia, en inglés) sin escribir sobre eso», argumentó. El cantante recordó asimismo que el poeta irlandés Brendan Kennelly le aconsejó que escribiera como si estuviera muerto.

En una entrevista publicada también en Rolling Stone el pasado septiembre, el guitarrista de U2, the Edge, comentó que Bono había tenido «un roce con la mortalidad», pero tampoco entonces entró en detalles. En su extensa entrevista concedida ahora, Bono abordó, además de la muerte, diferentes cuestiones como la religión, el amor, las inseguridades creativas, la nostalgia, el compromiso de los artistas y el futuro de la industria musical.

El músico dijo que el negocio del streaming (emisión en línea) está basado en los anuncios y no en las suscripciones, por lo que da pie a música joven y «muy pop». «Estamos de regreso en los años cincuenta, donde el foco está en las canciones más que en los discos», opinó. «Creo que la música se ha vuelto muy de chicas. Y hay algunas cosas buenas sobre eso, pero el hip-hop es el único lugar para la ira de los chicos jóvenes en este momento y eso no es bueno», afirmó.