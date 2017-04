Falta algo

Maravilla la pasión de este país por disfrazarse y ser otro un rato: señorita fresca en Carnavales, bucanero tuerto en Halloween, papanoel tripón en Navidad... ser otro en un disfraz de broma, aunque siempre hay alguno que se lo cree.

Pero hay un disfraz que quienes lo ponen creen que luce y refuerza su yo verdadero, es decir, no es disfraz, sino «identidad», algo colectivo para lucir orgullo de raza o credo... y es la vieja saya de estameña o arpillera del penitente del Siglo de Oro con verdugo de ocultar el rostro para humillarlo bajo cristos torturados entre tambores patibularios y cera de la que arde... disfraz de nazareno cuya estameña es hoy túnica de raso, capa de vuelo, entorchado, tararí... y haciéndose ver.

Sociólogos y psiquiatras saben explicar este disfrazarse identitario que no deja de añadir novedades, como lo fue la entrada de la mujer en estos eventos piadosos tan preñados de raigambre y folklore varón (paponas crecen; y manolas, de mil en mil)... o esas procesiones infantiles que ya se contagian por doquier con sus pasos chiquititos, sus nazarenitos, qué ricos, sus costaleritos y olé, sus manolitas en modo viudita alegre en braguita, sus santitos y virgencitas y angelitos y capirotitos... ¿acaso no hay Carnaval infantil?, ¿por qué no ir introduciendo a las tiernas criaturas en la pasión por la Pasión que apasiona tan apasionadamente a sus apasionados papás?... ¿y cuánto se tardará en ver a sus mascotas vestidas de nazarenos con los colores de la cofradía de sus amores desfilando junto a su dueño empaponado?... porque se verá, apuesta algo, un perrito vestido de papón es gran emoción... y notición, que también los perros y los animales tienen su cielo, dijo san Juan Pablo II... así que una procesión sólo de mascotas sería la repera mística y atraería a estas piedades al colectivo animalista que acudiría de todos los confines a la primera ciudad en establecer esta genial y piadosa iniciativa de animales convertidos a la fe verdadera... muchedumbre de devotos, bueno pal convento cofrade... y procesión anunciada en inglés, claro: Pet Penitential March.

Es lo que falta.