Un derecho es a veces una manera de pensar, una idea, una percepción, por tanto, que no tiene por qué coincidir con la realidad de quien quiere (o puede) ejercerlo. Es el caso de esta opinión, caso en el que estamos en un terreno resbaladizo porque no hay absolutos morales, aunque los haya que lo crean así. Recuerdo a una ministra hablándoles a mujeres africanas de planificación familiar cuando para ellas los hijos son un pasaporte al futuro. La mayoría muere antes de cumplir los dos años, con lo que la profilaxis o el aborto no son una opción. Pensar que los hombres y las mujeres de todo el mundo deben ejercer de igual manera lo que aquí consideramos civilización es un signo de snobismo descarnado que no conduce a nada más que a acentuar el desfase. Escribo así y dudo. Posicionarse nunca es sencillo, pero hay temas en los que sabes que siempre perderás. Legislar la gestación subrogada, por ejemplo. Hay razones en contra y a favor con las que empatizo, tanto intelectual como emocionalmente. Pero este es un lugar en el que la duda no tiene credenciales. La decisión es la única carta que puedes jugar, aunque te equivoques. Yo elijo legislar, legislar la opción de que las mujeres sean las que digan qué quieren hacer con su útero: cederlo de manera altruista, alquilarlo o reservarlo. Los hay que esgrimen su rechazo mostrando El cuento de la criada, la obra de Margaret Atwood que convierte a las mujeres en ganado reproductor. No es una distopía. En el mundo actual los esclavos están en la puerta de el lado, aunque no vistan capas púrpuras y tocas blancas. Pero persistir en el limbo legal no previene de la perversión moral, tan sólo la mantiene en la sombra abonando su crecimiento. Lo único que ayuda a limpiar la barbarie es la ley. Me gustaría vivir en una arcadia, en el paraíso perdido, en un mundo en el que los dilemas no fueran necesarios, pero en la realidad los slóganes fáciles no dan de comer, no pagan libros de texto ni la universidad. El derecho primordial es la libertad de conciencia y para ejercerla tienes que poder usar tu vientre para lo que quieras.