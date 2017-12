Fragmentos de España en León

ana gaitero | león

Catalana y leonesa de origen y londinenses de vida. Trinidad Hall y Loli Cardeñoso se dan de la mano en la Fundación Vela Zanetti con la exposición Fragments of Spain IV. Pintora y ceramista forman un duo artístico que expresa «las diferentes influencias culturales de España se reflejan en nuestro trabajo, desde las realistas a las más abstractas o surrealistas».

Son fragmentos tanto de estética como de regiones, que desmontan los estereotipos que Inglaterra tiene de España, «sol y costa en verano». «Estos fragmentos, cuando se juntan son España y por eso es tan rica y variada», señalaron las artistas. Nunca pensaron en la situación de Cataluña al hacer la exposición, pero irremediablemente es un título evocador. La exposición «es un diálogo entre lo realista (Trinidad Ball) y lo surrealista (Loli Cardeñoso), formas de ver y entender intrínsecamente ligadas a la cultura y tradiciones artísticas de nuestro país», apuntan.

Loli Cardeñoso, leonesa nacida en Valencia de Don Juan, se inspira en la alfarería tradicional y en la especialidad pictórica del bodegón, cuya «contemplación serena me resulta particularmente conmovedora». La tradición del barro y la conexión con el objeto original, las vasijas, fluyen por sus objetos. La vasija, afirma Cardeñoso, «es el invento más importante de la civilización, más que la rueda, porque sirven para guardar y transportar las cosas». El mundo de la cerámica le atrae desde que era niña: «Me gustaban los cacharros que veía por los pueblos, pero nunca se me ocurrió que lo podía hacer yo», comenta. Estudió Magisterio en León. Con 21 años se fue a Madrid y luego a Londres a aprender inglés. «Me fui quedando, dando clases de español a adultos y haciendo traducciones», explica. Allí formó su familia, empezó con la cerámica, abrió su propio taller y se sumó al proyecto Cockpit Arts en Holborn. Con el tiempo accedió a la formación de grado en cerámica en la Central Saint Martin, centro de mucho prestigio en Inglaterra. Es una de las fundadoras de la Spanish Artists in London (SAL).

Trinidad Ball cogió los pinceles hace 20 años. Desde 2004 expone en galerías de España, Inglaterra, Escocia... Nacida en Barcelona, tras vivir en Uruguay se traslada a Londres en 1973. Su pintura es realista contemporánea y combina las técnicas de los antiguos maestros con fondos modernos minimalistas para acentuar el impacto del sujeto, ya sean objetos naturales, las frutas son su predilección, o humanos. «Mi anhelo es crear una pintura donde la imagen sea más realista que la propia vida y cree la ilusión de que se pueda tocar y sentir». Y, sí, la crea.