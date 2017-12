Villancico catalán para esta noche cantado con sonajas de Pascuas Culés en el establo soberanista donde nace hoy un niñito minyonet, ros y blanquet... y re-procés-ado... «a vint-i-cinc de desembre, fum, fum, fum»... la estrella de Belén hace nido en su bandera y los pastorets se ponen ciegos de huevos y butifarra.

Fum: humo.

En el establo de enfrente, al otro lado de la frontera que parte el corazón, españolea una gran zambomba de las de cántaro y tripa que ronca sonando a ventosidad de caganer... runca, runca, runca... y la estrella de la magia de los Magos del Palacio de Oriente ni está ni se la espera, aquí los pastores comen sólo migas canas y no tienen rabadán... el tío está escondido en su zurrón.

Runcar: roer estaca.

La mesa de la Nochebuena independendista estará hoy muy bien servida de risa franca, paso franco y franquista a la estaca. Ahora ya pueden estar seguros, además, de que Dios está con ellos tal y como les prometió el abad, el bisbe, el mosén... y fray Cristobalón de las Junqueras, anacoreta hoy, purpurado mañana.

La estancia caldeada y luminosa es una bulla alegre del clan y también de fuera llegan ecos jubilosos de la Tribu Feliz. La cocinera confitó la sangre que derramó la abuela del 1 de Octubre y... «sangre de mártir, semilla de creyentes»... como es postre de comulgar, ya hay nuevo converso: el nieto podemista, tan cerril, ha visto la luz y en la cena de esta noche confesará que votó el otro día a Puigdemont; el abuelo se emocionará y conmoverá a todos con un lagrimón tan feliz y tan grande, que no cabrá en un caldero.

Qué nochebuenas tan distintas caben en una sola noche. Los reojos de unos apuntan a los que sobran; los ojos de otros anotan a los que faltan... y el que suma las dos cuentas hoy cena solo.

Fum, fum, fum.

Runca, runca, runca.

Esta noche no va a nevar, pues no tiene cerco la luna; esta noche no va a nevar ni entre las doce y la una. Entonces, Honorato, ponnos la tele un rato, ahí siempre nieva en un rótulo de colorines que os dice Feliz Navidazzzz...