Siempre me pregunté para qué queríamos tantérrimas fundaciones y empresas dependientes de la administración. No comprendo muy bien de qué manera funcionan, pero lo que está claro es que tienen más libertad de acción, que pueden hacer de su capa un sayo, o sayón, dependiendo de lo que quieran esconder. Últimamente conocemos muchos casos de sayones, que durante muchos años estas figuras legales no han sido más que una manera de hacer negocios eludiendo el pago de impuestos, sin dar razones, sin auditar y por la puerta de atrás. En muchos casos, ni siquiera cumplían con sus fines fundacionales, y en otros se han servido del soporte cultural o humanitario para recibir subvenciones que no justificaban, un pandemonium de la fiesta de la democracia que ahora, también, está mostrando sus vergüenzas.

Tras las denuncias presentadas en la Audiencia Nacional contra la Fundación de las Edades del Hombre y la Junta, yo me quedo de piedra. De verdad que no me puedo creer todo lo que leo, ni los cambios de rasante en la cuenta de resultados de un año a otro —pasó de registrar unas pérdidas de 624.638 euros en 2011 a un beneficio de 406.965 al año siguiente—, ni las cifras de visitantes, que aseguran son más de ¡once millones! ni los 482.000 euros que se llevó el viento para un proyecto educativo virtual sobre catedrales. No, no me lo creo. Sé que es poco razonable, pero las creencias, incluso las más irracionales, son libres.

Pero, lo que sí es cierto —¡qué paradoja!— es la virtualidad, las visiones falsas que nos han cegado durante más de veinte años. Nos acostamos en Oz y, de repente, amanecimos dentro de la cueva. Demasiadas pantallas, demasiados trucos de ilusionista, demasiadas fundaciones y empresas que cogían el dinero y lo hacían desaparecer después de mostrarnos un decorado hecho de cartón. Tal vez sea mejor que no seamos conscientes de lo que vemos, que la inocencia democrática es más sencilla de gestionar, sobre todo cuando hemos levantado un país en el que la noticia del día es la mayoría de edad de la hija de una muñeca de trapo.