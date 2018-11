El gen de más que dará la nota en 2019

Los grupos musicales de León colaboran este año en el octavo calendario solidario de Down León, que ayer se presentó oficialmente en el centro comercial Espacio León con la presencia del alcalde, Antonio Silván. Red Monkeys, Art & Beauty, Son del Cordel, Ad Libitum, Forman’s Driveway, Batalla, Cooper, Los platillos volantes, Fabián, The Kickers, Los Modernos y el grupo de musicoterapia de Amidown colaboran en un proyecto que supone una importante visibilización del síndrome de Down y contribuye al sostenimiento de los programas y proyectos desarrollados en beneficios de las personas atendidas y sus familias. Las fotografías son de Andrés de la Torre y la maquetación de Baúl de Pirus.

Son del Cordel, con Amidown. DL

Art & Beauty, en el calendario. DL