Un guapo con título oficial

carmen Tapia | león

El berciano Ismael Martínez, experto en crossfit y entrenador personal, representará a la provincia de León en el certamen de belleza Míster España que se celebrará el 5 de mayo en Los Realejos, Tenerife. Este deportista de 28 años natural de Villadepalos, nunca había pensado en dirigir sus pasos hacia la moda hasta que el ganador del título de Míster León 2016 le propuso presentarse al concurso. «Pensé que podía ser una buena idea para darme a conocer personal y laboralmente». Ismael Martínez, Míster León 2017, trabaja en un gimnasio en Ponferrada.

El leonés competirá con otros 52 participantes en el concurso Míster Internacional Español que durante la semana del 29 al 5 del mes de mayo, participarán en competiciones de pruebas físicas, desfiles en bañador y traje de noche.

«El mundo de la moda es temporal, pero la belleza es algo que se mantiene siempre», dice. Por eso confiesa que se cuida mucho. «Siempre me he cuidado, desde pequeño». Además de la práctica deportiva, Ismael cuida mucho su alimentación, no se salta los descansos nocturnos, no bebe y apenas sale de fiesta. Es el precio por tener un cuerpo diez que el jurado pondrá en valor el próximo mes de mayo en una gala en la que desfilarán los hombres más guapos de España. El representante de la provincia de León llega con la ilusión de dejar el pabellón leonés muy alto.