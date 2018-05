Una reverenda que se manejaba en lo digital tomó no hace mucho la decisión de reorganizar y guardar en disco duro los fondos del archivo-biblioteca del viejo convento de Santo Domingo que las dominicas tienen en Madrid desde el s. XIII y, removiendo el descanso eterno de aquellas estanterías, descubrió dos abultados cartapacios -esos que apresan su preñez con cinta roja o cordel pardo- en los que algún viejo archivero del s. XVII estampó una explícita y sensata razón caligrafiada: «No sirve, pero como no come pan, guárdese para noticia». Y a guardar.

Aquellos legajos contenían papelotes que en su día perdieron la virtud o el valor y, en consecuencia, eran documentos inservibles a efectos legales, que no documentales, pues en ellos seguía viva la información, noticias de una venta o compra, de un convenir o adeudar... esa noticias guardan siempre datos o pistas aunque nos hablen de un hecho fosilizado (Sócrates recuerda que gracias a los fósiles la ciencia encuentra claves para saber de qué va esta vida o el planeta)... anoten: «guárdese para noticia»... clarividente archivero... porque la información es un saber que no ocupa lugar y porque perdiendo esas noticias vienen después los graves problemas de memoria, que si es histórica, escuece, por lo que para muchos la desmemoria es infinitamente mejor y la urgen al saber que lo suyo no lo absuelve ni el paso del tiempo ni tierra encima.

Ese «guárdese para noticia» que se nos antoja arcaico es muy actual, es nada menos que la orden exacta que gobierna el orbe digital donde te guardan hasta tus textos ridículos, toda llamada, ubicación o paso, te lo guardan todo, Octavito, listín, tú y tus redes, dijo Peláez... todo lo tuyo les es noticia, les vale, y así después te anotan o te notifican o te codifican... y citó a ese a quien el PP puso a sustituir a la Cifuentes, la cándida garza... tiraron de archivo digital y le sacan tuits de hace mil años para hacerle trajes a medida (su tupé lo exige). Seguro que está maldiciendo el gen digital que dicta el «guárdese para noticia»; él lo ha sido por chorraditas y rastros que creía fósiles.