Que la paz del hombre tuerto sea contigo, loba parda, hermana loba... el tribunal superior de este parquetemático/autonomía ha resuelto que ya no podrán arrearte cartuchazo mortal si vives al norte del río Duero, esa frontera entre lo malo y lo peor... se prohibe tu caza, ya no eres raza cinegética... tranquila, pues, hermana loba, y dile al tu lobo que ya puede relajar tanta alerta... aunque creedlo a medias: no os cazarán por lo legal, pero por lo ilegal os vais a hartar de celadas, trampas, venenos y postas... los ganaderos claman indignados por este indulto de los jueces y los zamoranos ya han dado en el pasado muestras sobradas del gran cariño que le tienen al lobo en sus sierras acudiendo con zamarra pastoril y villancicos al Portal de la Lobera a ofrecerles presentes de plomo, estricnina y fuego... después, alguno consuma el misterio lobuno crucificado en cualquier señal de tráfico para que todo el que pase vea.

Y la Junta insiste: hay que mataros.

Tendrás que confiar, hermana loba, en que alguien logre persuadirles de la lección aprendida en el parque de Yellowstone, la joya natural de Norteamérica donde un día acabaron exterminando al lobo hasta que décadas después se vieron obligados a reintroducirlo, gracias a lo cual se restableció el viejo equilibrio entre especies, plantas y tierra (véase: sin depredador natural, ciervos y rumiantes destruían tanta masa forestal, que aceleraban la erosión de suelos; la vuelta del lobo la detuvo; ¿quién iba a pensar que un lobo tenía relación con la degradación del sustrato vegetal?).

Vuestra presencia, querida loba, es innegociable en espacios naturales, montes medios y la gran montaña, pero la fechoría fácil a la que os tienta el ganado suelto os hace reos de muerte ante una parte de lugareños que juran daros estopa a rebato (las únicas armas del escudo de Pardavé eran tres lobos ensartados en un palo, vieja tirria que ya no va en el nuevo blasón inventado). Otro gallo cantaría si los costes de vuestro estrago los pagara con justicia la administración y la sociedad que os necesita... pero si entramos en políticas, huye la razón. Cuídate.