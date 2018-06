El ‘Historical Newspaper’ se pasa al papel

ana gaitero | león

En los tiempos en los que el papel, periódico, está amenazado de muerte, va un instituto leonés, bañezano para más señas, y apuesta por el periodismo impreso. Y no sólo porque allí se lea el Diario de León o porque el alumnado de 4º C de ESO bilingüe visitara sus instalaciones hace unos días. Sobre todo porque este curso del IES Ornia puso el broche de oro a su proyecto de aprendizaje de la Historia a través de un periódico en el que han relatado acontecimientos como la teoría de la gravedad, la liberación de París en 1944 o la muerte del fascista Mussolini en forma de noticias. El centro educativo consideró que era una buena manera de cerrar el proyecto de The Historical Newspaper Project, que tanta repercusión ha tenido incluso a nivel nacional, llevando a cabo una edición impresa del mismo.

El profesor de la asignatura, Óscar González García, explica en el editorial que se planteó el proyecto de crear un periódico histórico con el alumnado como una forma de «salir de la rutina de la clase de Historia».

Sus alumnos y alumnas se quedaron perplejos, pero luego la sorpresa se la llevó el profesor: «Respondieron a la perfección poniéndose en el papel de reporteros históricos que no dejaron de sorprenderme a lo largo de siete entregas de noticias ¡en Inglés!».

El ejemplar impreso se ha confeccionado además con un ramillete de noticias históricas entre las 35 elaboradas a lo largo del curso. El criterio ha sido que hubiera una noticia por cada unidad didáctica estudiada en clase y al menos una de cada grupo de trabajo.

Se han editado cien ejemplares, que se han repartido entre estudiantes de los cuatro cursos de la sección bilingüe del IES Ornia, profesorado y medios de comunicación. También puede descargarse a través del blog donde se alojan todos los trabajos: http://historicalnewspaper4eso.blogspot.com/.

La clase de Historia abrió las puertas a estos estudiantes a una experiencia única a través de la técnica periodística. El viaje de fin de curso al campo de concentración de Mauthaussen, en Alemania, o la visita al Archivo Histórico Provincial también han sido grandes lecciones de Historia.