Iglesias laicas

Si quieres lanzar una empresa soñándola longeva e imbatible el día de mañana, no hallarás mejor garantía y ejemplo a seguir que la iglesia... ponte a copiar... cualquier iglesia de cualquier religión vieja: budista, judía, cristiana, mahometana...

Son grandes empresas, compai, fabulosas, todas mantienen su estructura en pie con muchos siglos a la espalda, aunque cada una ha sufrido fracturas fratricidas y cismas que han multiplicado a cientos sus divisiones, sectas, dogmas propios y campanarios, ruidosos campanarios, que para eso se idearon torres o minaretes, no sólo para verse de lejos, sino para meter ruido largo y que se entere todo el mundo de lo que vale un dios... sagrado ruido de almuecín en Damasco o de campana Froilana en una catedral.

De modo que lo más urgente para tu empresa es un campanario que amplifique la voz predicadora, compadre, el mensaje sonoro. Esto te lo resuelve hoy la publicidad plantando bien alto tu altavoz en toda red, tele, papel... o mantel... ah, y es también importante que tu credo lleve cascabeles como mulillas de arrastre o campanillas como las que antes sonaban en misa y hoy en templo tibetano... tintineo mágico y místico... fundamental.

Pero si quieres lanzar empresa, monta sin más una asociación y bautízala con su tilín religioso y rimbombancia redentora: Salvad la Tierra, Mundo sin Hambre, Sonrisas Malvas, Refugio Social Amanecer, Young Solidary (en inglés haces diana)... aunque tendrás competencia, sólo en España ya hay 60.000 de estas dedicadas a paliar males de gentes o bichos, desastres, dramas humanitarios... y serás «organización no gubernamental», pero tranquilo, no te inquiete ese «no», pues podrás pillar subvención de cualquier gobierno, del europeo al municipal (35 millones anuales le da Inglaterra a Oxfam; y el «aparato» se lleva lo gordo)... pero son organizaciones humanas, compadre, tan humanas, que es normal que los corruptos se cuelen ahí... bien lo sabe la iglesia que hayas elegido copiar, así que pregúntale si logró erradicar la corrupción histórica en su seno... y no te desanime la respuesta.