El invierno de los comuneros

Con más de trescientos asesinatos amontonados en las cunetas de la Justicia, sale ETA a pedir perdón y, con ella, la Iglesia vasca regresa a la letanía del falso arrepentimiento. Una creía que católica significaba eso, universal, pero la Iglesia sigue pegada a la tierra y a la hemiplejia del sectarismo nacionalista. El examen de conciencia está muy bien como escenificación, pero no sirve de nada si no lleva aparejado la constricción de los pecados. Estoy segura de que, más allá del secreto de confesión, podrían contarnos mucho. Danos hoy el pan nuestro de cada día... A unos les matan la esperanza... A otros... Urkullu le exige al Gobierno la Seguridad Social tras lograr tres mil millones más que pagaremos todos a cambio de que Rajoy termine la legislatura. Y algunos aún dicen que los terroristas fueron derrotados, que casi mil muertos después están igual que al principio, cuando la realidad es que antes pasaban por caja con cada asesinado y ahora lo hacen gracias al recuerdo de la extorsión. Este es el único país que ha regalado prebendas a cambio de carne muerta.

Mientras tanto, en plena era del trashumanismo, en Castilla celebran la derrota de tres señores feudales, la pérdida de derechos arrancados por un emperador que creyó que no había nadie por encima del Estado. Todos se van a la campa como un solo hombre, a clamar por no se sabe muy bien qué, en una comunidad que se difumina, un lugar cuyas fronteras se desvanecen por el hambre, un lugar sin tierra y sin habitantes que la pueblen, sin palabras para reivindicar nada, una autonomía cosida con el hilo de batallas olvidadas.

Cientos de empresas se fugan cada año a Madrid, la señora de un país que ya no es más que las afueras, el siervo de la gleba de una gran megalópoli. No nos damos cuenta porque dirigen el foco de nuestra atención para que no veamos el proceso de nuestra muerte. HBO lo emitirá en directo: Llega el invierno. Ellos tienen dónde guarecerse. A nosotros nos dejarán a la intemperie, como siempre. Lo llaman progreso.