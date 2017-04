Laguna hace que las novias floten

carmen martín | madrid

En el universo nupcial de Hannibal Laguna solamente existe la seda, su tejido fetiche, con el que ha confeccionado una nueva colección de novia, en la que destacan las siluetas de los años 30 y 50 y las espaldas descubiertas y realzadas con flores bordadas. En este nuevo trabajo, Laguna (1967) ha rendido homenaje a la seda, una hilatura noble que le acompaña desde hace treinta años. «Este tejido dúctil me permite trabajar plisados, drapeados e incluso desgarros; me gusta en todos sus gramajes», explica el diseñador, quien reivindica la utilización de tejidos naturales en la moda nupcial. No importa que la novia se case en verano o en invierno. Esta temporada Hannibal Laguna propone vestidos primaverales con forma de flor, siluetas ligeras y femeninas que recorren el cuerpo de la mujer y dejan al descubierto «lo que envejece, la clavícula, los hombros y la espalda».

A lo largo del desfile, con 32 salidas, se ha visto cómo el diseñador ha hecho hincapié en las espaldas con vistosos y atractivos escotes. «Es una de las zonas más fotografiadas el día de la boda», dice el diseñador.

En sus propuestas, los patrones se ciñen a la piel y se despegan a la altura de la cintura, aunque también propone siluetas despegadas e incluso un vestido «lencero» muy atractivo. «Quiero que la novia proyecte una imagen como si flotara», reconoce el diseñador, quien no cesa de trabajar para que «las mujeres se sientan únicas en momentos especiales. Admiro la belleza por encima de tendencias y modas». El nuevo trabajo de Laguna proyecta magia a través de sus inconfundibles trazos, que en esta ocasión recrean un hermoso jardín cuajado de flores tan románticas como modernas. Antes de comenzar el desfile, Laguna ha presentado el film sobre su moda titulado Sincerely You, protagonizado por la modelo Anna Barrachina, y al terminarlo el diseñador ha rendido un homenaje a su «admirado» Elio Berhanyer. Por otra parte, en la cuarta edición de Pasarela Costura España-Madrid Bridal Week, también se han visto los románticos vestidos de María del Mar Núñez y Mara Álvarez, madre e hija, dúo creativo de Pol Nuñez.