Un leonés arropa al ‘Aquarius’

De la zozobra del mar a la incertidumbre de tierra. Las personas rescatadas en el Mediterráneo por el Aquarius que fueron desembarcadas en el puerto de Valencia están a la espera de saber el rumbo de sus vidas.

En la primera línea de acogida está Cruz Roja Española y su voluntariado. Un equipo de respuesta de emergencias de cinco personas de Castilla y León, en el que se encuentra el leonés Benjamín Liñán Liñán, de la asamblea comarcal de Cruz Roja de La Bañeza, atiende en las necesidades básicas y arropa con su humanidad este momento de tránsito.

«Hay que estar aquí para verlo», asegura este voluntario, impresionado por la vivencia: «Se me parte el corazón», apostilla. Tristeza y alegría se alternan en las miradas de los 400 hombres a los que va a servir la comida —pasta, patatas y algo rebozado— en el albergue de Cheste, donde están alojadas provisionalmente las personas adultas. Hombres por un lado y mujeres con niños por otro. La logística de la Operación Esperanza Mediterráneo Cruz Roja está en marcha desde antes de que las personas que buscan asilo, refugio o un mejor lugar para vivir arribaran al puerto valenciano.

Especialistas en psicología, trabajo social, educación social, monitores y monitoras socio culturales, personal sanitario, entre otros perfiles, trabaja intensamente desde el domingo en proporcionar asistencia.

El equipo de Castilla y León se afana en las imprescindibles tareas de intendencia. Llegaron el miércoles por la noche y su primera misión fue «colocar todo el material que había por aquí», apostilla Benjamín Liñán.

Este hombre de 61 años que ha dedicado su vida a la conducción de autobuses y camiones ahora está en paro, pero no ha parado desde que en 2013 se sumó al voluntariado de Cruz Roja. Ha participado en proyectos de intervención social y en socorros voluntarios.

«Cuando me llamaron para venir a Valencia deje el coche en León, cogí una furgoneta y me fui a recoger cuatro cosas en La Bañeza, donde vivo», explica. Ayudar a otras personas se ha convertido en una forma inspiradora de vivir en medio de las propias dificultades. «Me encuentro a gusto porque ayudo a gente muy necesitada, es como entrar en otro mundo y al mismo tiempo he hecho muchas amistades», asegura.

Nacido en el pueblo de Nogar, que se mira en las aguas del río del Cabrera, señala que cuando se contempla la tragedia no cabe el discurso del rechazo. «Hay que dar lo que se pueda y sobre todo el cariño», apostilla.

Los equipos de respuesta inmediata (Erie) de Cruz Roja Castilla y León cuentan con el apoyo de la Fundación Solidaridad Carrefour. El Erie de albergue provisional proporciona equipamientos materiales necesarios para atender a personas desplazadas.