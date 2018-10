Un leonés en la liga del arte internacional

ana gaitero | león

La imagen de un Mickye Mouse con dientes de dragón implorando es de total actualidad. Puede ser Trump enfadado con el gigante chino porque le ha arrebatado el poder económico mundial. Sin embargo, cuando hace ya más de cuatro años, el escultor leonés y berciano afincado en Londres Enrique Perezalba Red se puso a trabajar con su obra East meets West, una mezcla de Mickye Mouse, icono de la cultura estadounidense, y el dragón chino, Trump no había llegado al poder de la mayor potencia occidental. Ni sus peleas con China habían comenzado. «Más allá de China y USA mi intención iba a la idea de Oriente como amenaza económica de Occidente y todo Occidente (especialmente la cultura norteamericana) como amenaza de cultural a todo Oriente».

Tampoco se imaginaba este artista nacido en Toreno que su colección de Mikey Mouse con rasgos de dragón traspasaría las puertas de la galería Adrian Sasoon a través de la feria de Arte y Diseño Pad London, que ayer se clausuró en la capital británica. Dos figuras que tenía en el salón de su casa, que no sabe cómo se llegaron a juntar y con las que convivió durante meses sin fijarse en la simbología que luego les dio, fueron el detonante de esta obra que durante la semana pasada ha sido contemplada por público especializado e importantes coleccionistas, compradores de arte y comisarios de galerías y museos nacionales e internacionales. En suma, «un gran logro y una gran responsabilidad», admite Enrique Perezalba.

Adrian Sasoon se fijó en su trabajo en la exposición de fin de curso del Royal College of Arts en 2013 y cuando el año pasado vio la obra en la que trabajaba, East meets West, le pidió una pieza. El verano pasado decidió incluirla en la feria PAD (Pavillion of Art and Design). «Estoy con mucha ilusión porque el trabajo ha sido muy bien recibido», añade. Y tendrá recorrido en otras ferias internacionales.

La serie continúa y tiene en proyecto otra titulada Elles, que expondrá en varios espacios de la ciudad que «ha permitido que mi vida artística haya tomado un camino no convencional». Una ciudad «nada fácil y muy dura», pero en la que ha descubierto lo que es ser artista alimentado de sus otras pasiones: danza, teatro y música. «Algo que no se sabe con 17 o 18 años cuando se entra en Bellas Artes», puntualiza.