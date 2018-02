Miles de cartas a un amor imposible

efe| roma

Las cartas de amor de la cordobesa Mónica Gómez Delgado junto a las de un alemán y una brasileña han ganado el concurso ‘Querida Julieta’, dedicado a la protagonista de la novela de William Shakespeare y que desde hace años se organiza en la ciudad escenario de este drama, Verona, por San Valentín.

Los organizadores del Club di Giulietta (Julieta) se encargan desde hace 20 años de recoger miles de cartas dedicadas a la joven del amor imposible con Romeo por la batalla familiar entre Capuletti e Monteschi (Capuletos y Montescos).

Las «secretarias de Julieta», voluntarias que reciben durante todo el año las cartas de amor procedentes de todos los rincones del mundo han premiado en esta edición a la joven de 32 años procedente de Córdoba (España), al alemán Christoph Hartwig y a la brasileña Gisele Fialho Mota.

Una de las portavoces del Club de Julieta, Giovanna Tamassia, explicó a Efe que la carta de la cordobesa ha sido elegida por «la belleza con la que cuenta un amor que se ha terminado (pero) también por su ironía y simpatía».

Cuenta, explica Tamassia, de la decisión de la escritora de terminar con una relación a pocos días de la boda al darse cuenta de que el hombre al que amaba no era sincero y cómo esta decisión valiente le ha hecho ser más feliz, cambiar un trabajo y tomar otras decisiones en la vida. «Buonasera Julieta. No sé muy bien por qué motivo le escribo esta carta; quizá necesite contar a una desconocida mi historia, a alguien que no me mire con compasión o me juzgue. Aunque bueno, no es que sea usted una desconocida ¿Quién no conoce a Julieta? La protagonista de la más ‘bella’ historia de amor jamás contada», comienza la carta de la cordobesa.

Y continúa con la ironía por la que ha sido premiada: «Pero alguien debería haberle dicho a ese tal Shakespeare que había un millón de finales mejores que podía haber escogido para su historia. «Yo eso de morir por amor o las medias naranjas nunca lo entendí, soy más bien de las que sale a luchar con el dragón en lugar de esperar que algún caballero la salve», agrega la española.

Mónica Gómez será galardonada en una ceremonia el próximo viernes en la famosa Casa de Julieta de Verona.