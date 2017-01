Noviembre-junio

Tuvo algo de gafe ponerle aquel lema a la «Estación Invernal de San Isidro», hija de esta Diputación y de cierto prurito cazurro por no tener León entonces una estación propia, pues la de Pajares ye toda ella Asturies, el sitio y el inventor. El lema que digo se lo pusieron en los 70 nada más nacer: «San Isidro: esquí de noviembre a junio»... ¡¿ocho meses?!...

Ni Baqueira. Ni Suiza.

Aunque entonces no existía el cambio climático (no en los medios, sí en los datos), nadie creía que el eslogan pudiera cumplirse ni cada seis temporadas, a no ser esquiando los picachos altos del Toneo o del Agujas que en noviembre o mayo pueden lucir alguna vez una boina de nieve o espolvorearse con nevisca su abesedo, porque nieve-nieve para poder esquiar sus laderas ya entonces se hacía difícil verla en diciembre (y a finales) y no veas tú en mayo o junio... ¿cuándo fue la última vez que se esquió en esos dos meses?...

Lo peor de un lema turístico es que le metan mentiririjilla dentro porque sólo cuela una vez y, a la vez, siembra el mercado de desengañados que ajustician sin piedad la fama cacareada... se ajustició entonces en el paredón de revistas del sector o guías turísticas y se haría hoy en las redes donde cualquiera puede denunciar, escojonarse o calumniar tan divinamente... y cómo corren esas maldiciones... el daño comercial que pueden hacer es brutal... lo sabe muy bien el negocio turístico y hostelero ahora que se contratan empresas de posicionamiento en las redes (mercenarios de la fama) para agitar laureles propios y hacer estragos a la competencia (de esto iba uno de los cien negocios de la trama Púnica, ese que coló precisamente en esta Diputación para maquillar a Isabelita y barrenar a la oposición).

Durante las últimas semanas se ve y escucha en los medios una insistida publicidad de la Diputación para que se esquíe en León, pero sus estaciones están cerradas, no hay nada de nieve. ¿No parece algo idiota el despilfarro?, ¿se sigue con la táctica de la mentirijilla?, ¿por qué no promocionan otra cosa hasta que nieve?, ¿qué estratega publicista les avía esa colada?...