Tan básicas en el vivir son esas cosas y, sin embargo, ¿no tienen asignatura en este sistema educativo con el que enseñamos a los críos y jóvenes de qué va esta vida?

Pero, dada su importancia, deberían ser asignaturas obligatorias y severas en el examen: Nutrición, Sexualidad, Filosofía, Música y Economía. Son infinitamente más importantes que la física, el cálculo, la literatura o... ¿es que acaso hay algo más crucial en esta vida que el comer, el apareo, el pensar/filosofar, el cantar a coro y el saber manejar el dinero?... en estas cinco canchas se juega uno la vida cabal y equilibrada, la buena vida... o el vil atraco a la salud, al espíritu y a la cartera.

¿De quién aprenden entonces los guajes de hoy todas estas cosas tan fundamentales?, ¿a trozos, en la tele, en el burger, por internet, en la delirante cátedra del patio colegial?...

Sin duda hay quienes están muy interesados en que la tropa estudiantil no se interese por todo eso. Se han esforzado en crear industrias y sistemas para hacerlo ellos y dárselo hecho, para que coman lo que a ellos les convenga, para que consuman el sexo que ellos les vendan, para que no piensen y se dejen guiar por ellos, para que engullan música y no la saquen de dentro... o para que un día el listo de la sucursal, que además es su amigo, les venda preferentes o chollos bancarios que les condenarán al desahucio.

Saber comer, por ejemplo, es la clave para zafarse de toda la charlatanería nutricional-dietético-culinaria o las modas alimentarias que no cesan... además, tiene premio: un cuerpo más sano y gran ahorro en las cuentas.

Y clave es también saber de sexo para que el meneo no sea torpeza violenta, compulsión o mito perverso, sino técnicas de amor calmado y gozoso (manadas, violaciones, el acoso y lo bruto crecerán; se está estrenando la moda).

Y qué decir de saber pensar, de saber informarse, de tener opinión propia y juicio crítico. En cuanto a la música, no hay mejor senda a lo armónico que aprender a cantar a coro, concordar las voces y hacer grupo. Pero en Asturias harán asignatura obligatoria al bable... y eso hará innecesario lo demás.