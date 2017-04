El obrero pánfilo

Obrero es una palabra sagrada de mucha dignidad (y esclavitud)... bautizó movimientos, partidos, círculos o conciencias... obrero: gran y honroso título (pues paaatí)... obrero: el que hace obras... de otros.

Dicen que a la extrema derecha francesa le votan muchos obreros que antes votaban a izquierdas... y que serán muchos más en el duelo final dentro de una semana, así que no tiene Macron la victoria tan cantada como dicen, especialmente si una parte del podemismo francés decide votar suicidio al hacerle gracia la Marine antisistema y antieuropea (Los extremeños se tocan, dijo Muñoz Seca)... pues viva la Pepa y aúpa Le Pen, dice un tirillas derechete que quiso estudiar en La Sorbona de París y se quedó en La Chupona de Valladolid y alega hoy el tío ser obrerista (¿a los populares castellanos se les aparece ahora la Virgen «incorrupta»?) y que, además, su abuelo arandino fue fundador de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de Burgos... casi na.

Tardó Sócrates en reburdiar:

Obrero pánfilo y buey vota yugo.

Al obrero que nada tiene, cualquiera lo compra, y al obrero que nada sabe, cualquiera lo engaña.

Obrero jodido vota redentor.

No es novedad... ¿habría alcanzado Hitler el poder si el obrero desollado por la crisis económica alemana no le hubiera votado ciegamente?... cuidado con el obrerío, también es masa, fluctúa y pendulea... ¿y no votaba el obrero vigués o ferrolano a Fraga sin mirar?...

Obrero con tele vota boceras.

Desde la izquierda nunca pudo concebirse que un obrero (operario, proletario, trabajador) pudiera ser de derechas o votarles y sumar así a su destino desgraciado la fatal razón que lo propicia, aunque también es cierto que mucho obrero es de izquierdas hasta que pueda dejar de ser obrero dando el primer saltito a patrón, o sea, lo que ahora se llama autónomo.

Sócrates pidió sinceridad: ¿Creéis que alguien tiene vocación de obrero y perpetuarse en la categoría?... ah, votará mucho obrerío a Le Pen, su promesa es simple, romana y eficaz: Pan y Circo... con monos y moros en las jaulas.