Ónega y León: conexión Mosteiro

pacho rodríguez | madrid

Fernando Ónega gusta por la máxima de por qué se quiere ser periodista. Que es por las tres únicas razones científicas que existen: para que te quieran, para que te quieran y para que te quieran. Y ayer lo consiguió en el más inhóspito de los mundos posibles para lograr estas máximas: entre periodistas. Y encima de León. Y lo consiguió con los periodistas leoneses en Madrid. En la Casa de León. Con Alfredo Canal, presidente del centro leonés en la capital como anfitrión. Habló Ónega en off de cosas que ahí quedan entre 14 apóstoles de la información. Y en on dijo que a él León le sedujo cuando oía hablar en Mosteiro (parroquia de Pol, para ser muy exactos) a un veterinario de la provincia leonesa. Porque pensaba: qué bien habla este tipo. Era entonces un niño que quería hablar como el Fernando Ónega que cualquiera oye hoy como voz aspirada y amable. Era, ese señor de Mosteiro, Ramiro Brasa, tio de Nino Brasa, el médico de todos, que conecta con un León reciente que sí que es una BBC, y no la de Benzema, Bale y Cristiano sino la de Brasa, Bardal y Cantero, el tridente de La Solera. Clásicos médicos. Y que le gustaba León porque siempre había sido su zona de paso de las cosas más importantes de la vida. Y que luego llegó Luis del Olmo, y, no lo dijo así, pero le abdujo, que es muy de Del Olmo, como ese cáliz de doña Urraca, que un día le descubrió Margarita Torres. Se sabe Ónega tantos nombres leoneses que ayer decía que era un placer comer en Madrid con León de mantel, pero «qué bien hacer esto en tierras leonesas». Ónega será Hijo Adoptivo de la Provincia el próximo día 23. Vendrá Ónega, el preferido.