Otros ojos para el síndrome de Down

ana gaitero | león

Se llama Andrea, tiene sídrome de Down y aunque hablar en público le pone un poco nerviosa —¿a quién no?— ayer puso voz en León a la exposición ‘XTumirada’ en la oficina principal de Correos de León.

Como chica valiente que es y comprometida con la causa, «cada día me esfuerzo y trabajo para conseguir la inclusión en mi entorno, en la sociedad», contó su experiencia: «Estoy estudiando un módulo de auxiliar administrativo. Algunos días voy en autobús, como las chicas y los chicos de mi edad... algo normal, ¿no?. Pero hay veces que la gente me mira extrañada porque voy yo sola. Otras veces voy en moto con mi padre».

Andrea relató otros logros en su vida cotidiana para ser más autónoma. «Voy a comprar yo sola pero todavía hay gente que me mira extrañada. ¡Pero si hago la compra igual que otra persona!». Aunque a veces no le importa esta actitud, otras sí se siente molesta. Porque también le pasa cuando va con sus amigos al cine o a tomar algo. Por todas estas razones y muchas más, por ella y por todas las personas con síndrome de Down, ayer pidió a la gente que «cambie su mirada» en la presentación de la exposición que Down León Amidown y Correos inauguraron ayer y que estará abierta al público hasta el 6 de mayo (8.30 a 20.30 de lunes a viernes y de 8.30 a 13.30 los sábados).

La impactante exposición fotográfica incluyee rostros conocidos del deporte, la televisión, el cine y la música que han cambiado su mirada con la de personas con síndrome de Down para animar a que se produzca un cambio real en la forma en que la sociedad ve a este colectivo.

Sara Carbonero, Dani Rovira, Maribel Verdú, Antonio Orozco, Vanesa Romero, Sergio Dalma o Pedro Piqueras son algunos de los rostros de esta exposición que vio la luz en 2017 con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down y que se cierra en León. Además, los carritos de los carteros de Correos en León lucirán el cartel promocional de la exposición.

«Atrévete a verles como lo que son: personas llenas de dignidad, cualidades, valía y capacidades. Tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía y quieren ejercerlos», señaló el presidente de Down León-Amidown, Jesús Sánchez. El objetivo es que la sociedad aprecie la iniciativa y se sume a este «cambio de mirada sobre el síndrome de Down», María Antonia Abanades, de la Dirección de RSC y Relaciones Internacionales de Correos.

La subdelegada del Gobierno en León, Teresa Mata, destacó lascapacidades de las personas con síndrome de Down. La gerente territorial de Servicios Sociales de León, Carmen Naveira, invitó a conocer a las personas con discapacidad intelectual: «Todo aquello que no conocemos nos genera desconfianza» y la concejala de Familia y Servicios Sociales, Aurora Baza, alabó la iniciativa. En la web www.xtumirada.com hay una aplicación para ponerse los ojos de una persona con síndrome de Down.