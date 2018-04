El paponcio

Quieren hacerle monumento al papón, corrió la noticia y me pide un viejo condiscípulo cantabrón un aclaramiento breve de qué cosa es papón, palabra que, aun teniendo silla en el diccionario del español, sólamente en León tiene eco y propiedad: papón... papones... lo mismo que en Palencia son «tararuses». El cofrade o nazareno aquí no se estila; lo formalista es «hermano», pero tampoco, pues se queda en estatutos y no baja a la acera papona, al paponcio.

La Academia define papón: «fantasma para meter miedo, como el bu o el coco»... y ¡que viene el papón! se decía en Asturias a los niños refractarios a comer o lavarse porque allí el papón, si no obedecen, viene a comérselos (el caso es jalar siempre de papo)... pero también tiene otros dos significados: babieca/simplón o comilón/glotón. En cualquier caso su etimología hace daño y no sale de lo feo, aunque siempre será mucho mejor llamárselo a uno mismo a que te lo llamen... ¡papón!... vocablo que además puede rimar con mucha cosa y eso lo pone peor.

Añadí que quien comenzara a llamar papón al hermano o cofrade leonés tenía sin duda razones a la vista, pues si papón viene de papo, luce ese baldón quien papea sin duelo lo mismo que quien come de gorra, por el papo... y mucho de esto está en su origen, pues ya hace siglos, por tan solo asistir a oficios o liturgias de la cofradía, a los miembros presentes se les daba ese día la tradicional bolla leonesa preñada de tasajo, tocino y chicha al modo del hornazo, que es su padre cierto... y la bolla cofrade venía a ser la ración o dieta a los asistentes, una hogacina o zoquete de pan con cosas dentro... y a papear... y si no había bolla (madre grandona de la que nació el ruin bollu preñau y, sin duda, abuela oronda de la hamburguesa planchada), el escabeche y un cuartillo de vino eran la ley sustitutoria... y si no había cántara, tino o papeo porque era rito menor o sólo unas vísperas, se pagaba la asistencia con unas monedas chicas, unos cobres... para limonadas tras la procesión... y ya achispados, ¡matemos algún judío! (es León, es 1435; este año sólo hubo 3 muertos y 26 heridos).