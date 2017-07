El patrón matemático de Cristiano Ronaldo

josé maría rodríguez | las palmas

Los científicos suelen medir la repercusión de sus publicaciones por el número de citas que reciben en revistas de investigación, en un indicador de calidad universalmente aceptado, pero que parece conducirse por las mismas reglas que rigen en un entorno mucho más mundano como es Facebook.

De hecho, si se recuentan las citas que han recibido desde 1990 todos los artículos publicados ese año en una de las revistas científicas más prestigiosas del planeta, The Lancet, y se distribuyen en una gráfica conforme avanza el tiempo, se comprueba que describen la misma curva que las veces que han sido compartidas las publicaciones que ha hecho Cristiano Ronaldo en su Facebook. Es lo que defiende este mes en la revista PLOS One tres investigadores de la mayor universidad rumana. El trabajo de estos investigadores del este de Europa ha analizado los datos sobre citas científicas recogidas en dos de las plataformas más utilizadas para conocer cuántas referencias obtiene un artículo: WOS (Web of Science) y JCR (Journal Citation Report). Y se propone tres ejercicios de probabilidad y matemáticas: ver cómo se han distribuido en el tiempo las citas de todos los artículos publicados en 1990 por investigadores de la Universidad de Harvard, The Lancet y de qué modo se reparten las citas de un científico de la Universidad de Boston con 965 publicaciones, el físico Harry Eugene Stanley, en tercero. Los autores de este trabajo observaron que en los tres casos el número de citas crece describiendo la misma curva, y también que la probabilidad de que los artículos sean citados va descendiendo conforme avanza el tiempo.

¿Qué ocurre si se aplica el mismo análisis a los «compartir» de Facebook, un indicador de reconocimiento por parte de los seguidores que suele tomarse como más comprometido que el mero «me gusta»? Pues que las veces que un «post» de Facebook es compartido y la probabilidad de que vuelva a serlo conforme pasa el tiempo describen la misma trayectoria en las gráficas, ya se trate del perfil de una estrella del deporte, como Ronaldo o de un club nocturno.