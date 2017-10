Queman las palabras cuando arde el orgullo, pero estas que ahora oímos en las Españas engalladas son plomo fundido de bala mental que las tatúa para siempre en el pellejo de la memoria... y del rencor puro, ya químicamente puro, abrasivo.

Y es que cada cierto tiempo nos gusta de mil amores (patrios) engordar el rencor (armado), esa manía que nos viene de bien antes de Viriato... y nos envolvemos en amorosa tela de bandera, trapo que nos exige rencor y lo absuelve o premia. Esto es lo que nos está pasando hoy, que miramos todo lo que sucede poniendo cristal de trapo al catalejo... y brasas en el corazón, de cuya abundancia habla la boca.

Palabras en llamas.

Pero aún crecerá el insulto, lo fiero y el dedo que se va al ojo. Qué bien insultamos aquí. Es nuestra mejor literatura desde el Siglo de Oro y es la gran poética del pueblo en grada o manifa, idea bruta, poca palabra. Nuestros insultos son versos cortos del nueve largo, palabra de pedernal que se hace pedrada para que nadie olvide, nadie... ni la mare de Déu ni tu puta madre.

Así se insulta aquí... y en la corte.

Con mi madre no os metéis, mi madre es anciana devota y vota en misas de bote en bote; a nuestras muchachas les rompéis los dedos uno a uno y les tocáis las tetas; al molt honorable le llamáis pa ya so o payés; y ese poli de ahí me dijo ¡catalufo!, tal cual... pagaréis el honor herido, contusionado, violado... ¡¡asesinos!!... y ya mañana llevo a mi niño de cinco años a vuestra casa-cuartel para que os llame lo que le enseñamos en la nuestra... o lo que aprende en el cole apuntándose a insultar a vuestros hijos (de puta, claro).

No está siendo mejor el recalentamiento de la trinchera de enfrente... también brotan banderitas... y se están dando banderazos para correrse... del gusto en la burla o a gorrazos.

Penoso todo.

Y hasta la Cup comecuras acaba pidiendo que venga algún clérigo a arreglar este pifostio. De necios. Pero nuestro Octavito apunta a la fórmula vieja: «Paz entre los ruines... y mierda pa los pequeñines» (que si se hacen masa se creen temibles).... ¡paíssssssssss!....