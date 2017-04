La perpetua sonrisa de Áurea

maría carnero | león

Con una inmensa sonrisa, rodeada de flores y arropada por su orgullosa familia. Así recibe estos días Áurea Álvarez Entrago (Candemuela, 1909) a las numerosas visitas que acuden a su casa de San Andrés del Rabanedo para felicitarla por su 108 cumpleaños. Cada año es una fiesta tanto para ella, que es ya la segunda persona más longeva de la provincia, como para sus hijos, nietos, biznietos y tataranietos que celebran cada cumpleaños de la abuela con muchísima ilusión y alegría, por compartir un año más la vida con la matriarca de la familia. «Su salud es muy buena, no tiene dolores, duerme como un bebé, come de todo y siempre está contenta», cuenta su hijo Ulpiano. Áurea ya casi no sale a calle, por eso esta deseando ir a La Majúa, el pueblo de Babia en el que pasa la mitad del año y en el que vivió prácticamente toda su vida. No toma pastillas, tan solo una de vez en cuenado para controlar la tensión. El secreto de su longevidad, no lo dice. Tan sólo sonríe y asiente con los ojos listos: «He sido muy feliz», confiesa emocionada. Pero detrás de esa sonrisa eterna hay una mujer muy luchadora, con muchas horas de trabajo en sus manos —hoy con las uñas pintadas para la ocasión— y con la pena en el alma de haber enterrado a cuatro de sus ocho hijos. Áurea nació el 26 de abril de 1909 en Candemuela, donde vivió hasta los ocho años para trasladarse a la Majúa, en San Emiliano. Allí pasó una infancia feliz y allí se casó con Perfecto Álvarez, que falleció en 1963. Con él tuvo ocho hijos, cinco hombres y tres mujeres. Juntos trabajaron incansables jornadas en el campo para sacar adelante a su numerosa familia, sin olvidar a sus vecinos, a los que siempre tendió la mano. La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo, municipio donde actualmente vive la ya conocida como ‘la abuela de Babia, visitó ayer a su vecina más longeva. «Pero que guapa estás Áurea», le decía la regidora, «no, guapa eres tu», contestó Áurea muy emocionada con la visita de la alcaldesa, a la que no soltaba la mano. Más tarde llegó el alcalde de San Emiliano, Basilio Barriada, que portaba un enorme ramo de flores en nombre de todos los vecinos. «Te esperamos en la Majúa, Áurea», le dijo el regidor, a lo que ella asintió con la cabeza. Felicidades para la abuela de Babia.