Se sabe que «el sueño de la razón produce monstruos»... y que el vapor de las religiones también engendra los suyos.

Seguro que has conocido a no pocos que en su adolescencia y juventud fueron muy religiosos, rigurosos observantes o decididamente meapilas y, después, descubrieron algunas razones para huir de todo lo que les oliera a incienso, cura o beatería... ¿cuánto rebotado no generó una educación que levitaba en dogmas de imposible razonamiento o consentía los vicios de ese clero rijoso que no dejan de aflorar?... y si antes exaltaron su fe, con igual empeño ensalzaron después su descreimiento militante... cambiaron de credo, pero no de ímpetu proselitista... y como siguen creciendo los desengañados en este tiempo de mucha prosa y verso nada, sobran los que se obligan a mostrar un ateísmo ruidoso o a lucir unas ganas incontenidas de mofarse de todo lo divino por tierra, mar y Cielo en cualquier medio comunicador o con cualquier «arte artística» sin ocultar un insano placer al burlarse de lo más sagrado, al cagarse en los símbolos o al vestir cristos de dragqueens, todas esas libertades legales o alegales que alguno entiende que no han de quedar impunes lanzándose a denunciar, agitar... y procesar, por ejemplo, a Willy Toledo «por graves ofensas a Dios» (llegado el día del juicio, el telediario dijo que «el controvertido actor decidió no comparecer»... redes y mentideros completaron la noticia: «Dios tampoco compareció»).

Crece lo anticlerical (ni vocaciones se ven) y es habitual ver cómo los conversos atacan exageradamente aquello en lo que creyeron: el mayor antitabaquista fue fumador empedernido, san Pablo fue antes odiador anticristiano y aquel terco comunista de Laciana acabó de escudero del PP como es natural, así que es explicable que una escritora y filóloga por Salamanca lo pete en redes y librerías llamándose «Perra de Satán», personaje con que viste su yo cáustico... quizá lo explica al definirse: «Beatriz Cepeda es una persona nacida en Zamora, crecida en un colegio de monjas, criada muy bien y alimentada en exceso».