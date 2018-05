Plastipócritas

Vienen milongas de supermercado acompañadas de clarines, música celestial y letra de combate contra la contaminación ambiental de los plásticos que arruinan la vida marina y colmatan arrabales, campos y cunetas... y su estribillo es «ya no damos bolsas de plástico al cliente», gran gesto, pero ¡siguen dándolas si el consumidor las paga!, lo que se dice una valiente plastipocresía.

Y no sólo. Todo lo que va cayendo al carrito en la gira por estas tiendonas lleva plástico como si le fuera una piel consustancial. Echemos un vistazo: las frutas y verduras que se compran a granel van en su bolsita de plástico, aunque si se compran ya envasadas, al film de plástico que las envuelve hay que añadir su impertinente bandejita de polispán, si es que no vienen en envases de plástico rígido de los que la naturaleza tarda un siglo más en degradar que las dichosas bolsas. Carnes y pescados llevan también su impermeable plastiquero. Naturalmente, las aguas, refrescos y bebidas van en recipientes de plástico que liberan partículas nocivas que nos beberemos, por no hablar de todos los productos de limpieza, aseo o cosmética donde el plástico abulta aún más que el contenido. Y así todo. Podría decirse que, en bulto y en peso, el diez por ciento de la compra que va en ese carrito es puto plástico. Pero ese súper anuncia en cartelones por todo su recinto su sensibilidad medioambientalista suprimiento las bolsas de plástico... ¿y nos lo creemos?... ¿quién se cree que la poderosa industria mundial del plástico y la inercia consumista permitirán que vayan desapareciendo urgentemente uno de los elementos contaminantes más nocivos del planeta?... Las playas más remotas a las que nunca llegó un turista ni rastro humano son hoy muy visitadas, sin embargo, por los plásticos que mecen las corrientes marinas arrastrándolos desde miles de kilómetros. No hay fronteras para la mierda que acaba en el agua, como no las hay tampoco para la ponzoña con que preñamos el aire para que el viento la haga viajera. Ojalá se cumpla un día el lema de un movimiento ciudadano de Tenerife: «Nasti de plastic».