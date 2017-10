Mandaron ayer a Puigdemont que luciera un sostenella con sordina intentando que no se le viera el enmendalla sin sardana, que claro que le cabe... y le cupo... aunque no a la Cup... qué caras se le vio al catalanticapitalism royendo estaca en su escaño, caras colapsadas por un flagrante coitus interruptus, como de furioso ridículo por un gatillazo. Que te aplauda tu madre, parecían decirle en su mudez quieta al honorable cuando concluyó su perorata y los suyos aplaudían (por no llorar) sin la exaltación esperada. Sólo unas horas antes estaban convencidos de que el polvo se había echado a lo grande y que la fecundación de la república jugaba ya al corro en el útero de la nueva nación.

Aplacemos, dijo el baranda mayor, que no tenía ayer buena cara, no. Aplacemos unas semanitas la rebelión.

Vaya... ¿eso era todo?... ¿una independencia de 18 segundos?...

Bueno, ya es mucho para la mierda y la nada que teníamos, esa nada que declinábamos con conjeturas, infundios y aventuradas respuestas envenenadas, esa nada que ya nos ha hecho a todos -catalanes y españoles- más pobres, más tristes... y más cabrones («no olvidarem», dijo Puigdemont mostrando las tiritas de la última refriega en el circo de las fieras y los guardias)... mientras los países que envidian o compiten con España aplauden con brincos y zapatetas que nos haya salido en el culo un forúnculo reventón.

Así que... unas semanas.

Pobre perdiz, el mareo que le espera.

Y pobres de nosotros, que estamos ya tan cansos de perdices, que comienza a estomagarnos la lujosa dieta mientras descubrimos con verdadera alarma que empiezan a crecernos plumas en pubis, tetillas y tras la oreja.

La bandada de entusiasmos que nublaba el cielo catalán aflojó ayer y ya van bajando mochuelos a sus olivos... o cuarteles (la ideología nacionalista nunca se desmilitariza)... y con tristitia pos coitum unos o sacando picha y pecho otros, nadie querrá reconocer que el pifostio sólo lo arregló el que juntó a los empresarios en una sala oscura y les proyectó «Coge el dinero y corre»... el dinero, la ira divina.