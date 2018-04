Primer verano

No hay mejor noticia, por más que repetida millones de años, que ver de vuelta a la Primavera, así, mayusculada. Los franceses la llaman Printemps porque en realidad es el «primer tiempo» de los cuatro que se juegan al año en el partido entre los equipos Nube Negra y Sol de Sed, tiempos a los que el cambio climático está añadiendo a capricho inéditas prórrogas, penaltis o gestos extremos que sólo Trump y su coro no ven como el temible aviso a navegantes que es (y quizá es porque no abandonan el ático lujoso de la fábrica de hacer duros donde traban contínuamente esos acuerdos provechosos que siempre se rubrican con unas cuantas putas, naturalmente rusas).

Machado escribió: «La primavera ha venido. Nadie sabe cómo ha sido».

La Ciencia ploró: «El cambio del clima ha venido. Todos saben cómo ha sido»... ¿se renuncia al negocio quemador que convierte el humo en dinero?...

Y en estas, hermanándose con esos aires, vuelve la Primavera. Luce su brisa algún velo sucio de novia a la fuerza, pero vuelve. Es seguramente una de las pocas noticias seguras y fiables en este tiempo de «nada es seguro» que nos mata la fe en el sistema, el programa y la pensión. Pero la primavera es ley. Y todos -bichos, plantas, ríos o piedras- renovamos el calor de la esperanza y su color, el verde-promesa.

El aire primaveral es tibio, el reuma lo agradece, se esfuma la artrosis invernal del valle y las piernas piden paseo de parque o trotecito al monte a ver cómo se desabotonan los árboles y se esporpolla el follaje como gallinona pidiendo kiki... aire que viene cargado de polen, feromonas y tufillo industrial... hé aquí la primavera: empina la sabia, promete negocio y la sangre altera... emparejamientos, apareamientos... en la política española de trance crítico se están viendo muchos: Rajoy le comprará un tractor a Aitor para que firme, Bescansa tiene un coitus interruptus con Errejón, Manuel Vals se hace ciudadano y culé creyendo que todo el monte es orgasmo... pero en su realidad latina primavera significa «primer verano»... y ya llegará el segundo agostando amores.