Miraba la infanta a su hermanita la princesa como quien mira a la cumbre ideal, luminosa, inaccesible y, por ello, odiosa. Sonreía de vez en cuando, ya, lo exige la etiqueta y la educación escénica en que la educan, pero la infantita Sofía volvía a su gesto adusto ante el foco acaparado enteramente por su hermana Leonor, tan guapita y repeinada, tan de azul real; y ella, tan de rosa palo soso y en vestido cuello-babi.

Era la solemnidad de la imposición del Toisón de Oro a la princesa de Asturias (que es sólo broche en mujeres y gran collarón en tíos).

La distancia que las separa en rango es gigante, lejanía entre quien está llamada a ser reina y quien sólo será, aun segunda en sucesión, bulto monárquico, un eco en la historia. La primogénita se lo lleva todo. Y todo, sólo por haber nacido antes. No es justo, la primogenitura no garantiza nada una mayor aptitud o preparación.

Todo para la principesa, nada para la infanzona. ¿Pensará Sofía cosas así? ¿Qué ideas trillarán la cabeza de una niña en estas circunstancias?...

Sofía ya iguala precozmente en estatura a Leonor (llamarla doña por delante suena gagá y a impostura) y sabe que, entre las dos, ella será mona, pero la guapita es su hermana, la que se lleva el piropeo de los medios y las fotos.

Parecía rumiar comparaciones y su mala suerte: ¿por qué yo no tengo también un toisón? (toisón: pellejo dorado del ovejo o carnero atado por la barriga y colgado de un collar que evoca al vellocino de oro de Jasón y los Argonautas, emblema de la orden caballera que ideó un borgoñón queriendo ser rey de Flandes)... ¿por qué yo no?... esto suponía Octavito al ver en la tele su cara fosca; incluso creyó leer en sus ojos ese resentimiento vengativo que tan mal disimulan los críos (tampoco lo disimuló el paje Froilán pateando a su primita en aquella boda real)... y cogiendo este hilo tejió Peláez su cábala fatal: ¿cuántas veces habrá pensado Sofía que era mejor que su hermana no existiera?... y citando la maldición del Borbón, ¿cabrá un día el «accidente» de eliminarla como mató Juan Carlos a su hermano Alfonsito?....