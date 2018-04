Pulitzer por desvelar los acosos sexuales

Laura Barros | Nueva York

Los trabajos periodísticos del diario The New York Times y el semanario The New Yorker que sacaron a la luz cientos de testimonios de mujeres víctimas del acoso sexual del productor cinematográfico Harvey Weinstein y que salpicaron a otras personalidades son galardonadas con los premios Pulitzer que les otorga la Universidad de Columbia.

El premio, en la categoría Servicio Público, destacó a estas dos publicaciones neoyorquinas porque en octubre de 2017 destaparon el acoso que afrontan las mujeres en diferentes ámbitos y cuya exposición ha dado vida al movimiento «#MeToo» o «#YoTambién».

Pero también fueron premiados otros trabajos que expusieron temas tan actuales como la trama rusa, la situación en la frontera con México y la realidad de los refugiados.

En su reseña, el jurado de los premios Pulitzer destacó el «periodismo explosivo e impactante» del N.Y.Times y del New Yorker, que expusieron a «poderosos y adinerados depredadores sexuales». Además de Weinstein, la cobertura premiada incluye las denuncias que desencadenaron la salida del expresentador del canal Fox News Bill O’Reilly por las demandas de acoso sexual en su contra.

El equipo del The New Times comparte el Pulitzer en la categoría periodismo nacional con The Washington Post por sus artículos sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, y que el jurado describió como una cobertura que permitió ampliar la comprensión sobre estos hechos.

El escritor independiente Jake Halpern y la caricaturista freelance Michael Sloan obtuvieron el premio a la caricatura editorial por una serie gráfica publicada en The New York Times y que aborda la historia de una familia de refugiados y su temor a la deportación.

El segundo galardón para el Washington Post fue el del mejor periodismo de investigación por haber destapado el caso del antiguo juez y candidato republicano al Senado por Alabama Roy Moore, quien fue acusado de mantener relaciones sexuales con varias menores.