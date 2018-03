Qué buena noticia la salud que luce el teatro leonés que en breve escalonará su actividad en el VI Ciclo de Artes Escénicas que organiza esta universidad... qué vigorosa y alegre esperanza late ahí llevando la contraria a este valle cazurro tan de lágrimas... son grupos o formaciones que abordan planteamientos profesionales desde el plano del teatro aficionado; y no está mal recordar que ese «aficionado» quiere decir aquí «por afición», no que juegue en categorías inferiores... pura afición, puro teatro... no son profesionales en el sentido de vivan del escenario, pero hacen cantera, ven mucho teatro, lo buscan hasta en Praga, lo leen, lo estudian, lo ensayan... y se hacen grupo más o menos estable o trabajan cuando pueden o se juntan para una sola ocasión o montaje y, acto seguido, viene otro acto, buscan otros colectivos o experiencias... es la libertad de no andar en contratos y mayores servidumbres. Esto da alas a la veracidad de su afición y al resultado que salta a la vista en las tablas. El teatro les puede. Ahí lo lucen los grupos leoneses de ahora. Y viene de atrás.

Entrevistándole en 1972, se asombraba Emilio Gutiérrez Caba del sorprendente número de teatristas aficionados que había en León al celebrarse por aquellos días un certamen provincial que reunió a ¡38 grupos! Lo vio algo asombroso; los había de todo trapo estudiantil o adulto. Después, ante un café, Caba recordaba la inolvidable Semanasanta en que se retiró a Rucayo, pueblo mudo en fondo de saco, puro fósil a pie del embalse de Vegamián... inolvidable, insistió... (algo ayudaría, pensé yo, la bellísima novia eslovaca que venía con él), pero volviendo la charla al fenómeno de la afición teatral leonesa, le dije que viene de lejos: al pueblo siempre le gustaron más los teatros que las misas y la comedia de atrio parroquial más que los oficios de tinieblas del interior... el propio pueblo era actor en pastoradas, ramos, autos sacramentales, corpus... hasta en carnavales o filandones se pulsaba un puro teatro. Así vi una vez a todo el pueblo de Mataluenga implicado en su teatro popular. Y ahí está hoy Jiménez de Jamuz confirmándolo.