La puta mina

Descarbonizar España, dice el ministro estirando lo nuclear. La sentencia de muerte del carbón hace tiempo que venía reptando. Ahora cabalga tiesa sobre uno de los cuatro caballos que tiran del carro ministerial, cuádriga apocalíptica con el uranio enriquecido, el petróleo que empobrece y el fracking que atormenta.

Pero quien no tenga la memoria tuerta recordará que a la mina en estas tierras se la llamó siempre «puta mina», penosa, explotadora, ingrata y asesina mina, otra insaciable novia de la muerte... y quien no quiera engañarse tendrá presente lo que entonces se proclamaba: «trabajo en la mina para que mis hijos jamás se vean condenados un día a ser mineros»... ¿qué pasó para que ahora, tan sólo unos años después, pase la mina de ser la grandísima puta irredenta a ser madre y venerada señora del futuro de unos valles que un día apostaron todo a hurgar en el vientre de los montes minando paisajes y exiliando ganados?...

Sobre un risco, un bardo ciego canta y se lamenta: «Las penas y nuestras minas van por la misma senda... la penas son de nosotros y las minas son ajenas»... y el eco le responde preguntando: ¿por qué los pueblos mineros, siendo sus dueños naturales, nunca tuvieron minas propias dando licencia a tipos de fuera que sólo buscaron enriquecerse a toda costa (o costero) y, después, «si te vi, ni me acordé»?... hoy son pueblos a los que no les queda más que dar coces contra el aguijón viendo ya el patíbulo. Con ello hacen ruido, sí, pero es empeño inútil y no lo urgente que ha de acuciarles. Porque aquí veremos si los políticos leoneses tienen talla, cabeza y pelotas para que, al menos, el desguace no salga tan barato y la justa compensación vaya por delante con alternativas ciertas, ahorrándose aquel limosneo de los «fondos miner» esfumados en poligonitos muertos, piscinitas o moteles de pilinguis... ah, y que la restauración natural de escombreras (les obliga la ley y ya se la fuman) permita mañana la dudosa vía de algún futuro turístico.

Dicho: que nadie firme nada de «pan para hoy»... exíjase «pan para mañana», que lo de hoy ya es hambre.