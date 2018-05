Quémese para...

Hablando de guardar cosas y papeles que no sirven a fin de no perder la noticia que en ellos calla, vino el recuerdo de cuando vi arder montoneras de material de archivo en la caldera calefactora de la vieja Jefatura Provincial del Movimiento que en aquel momento, 1983, pasaba a ser delegación de Cultura de la recién estrenada Junta de Castilla y León ganada en primera instancia (y última) por los socialistas -¡que vienen los rojos!-, Demetrio Madrid al frente.

Cuatro años más tarde desembarcaron los populares en los tronos autonómicos... y 30 años después ahí siguen... «gracias a su rondo, dice Peláez, y a su plan de juego: tuya, mía, tuya, mía, cabecina y gol... ¡30 años!, ya sólo faltan seis para pillarle el récord a Franco... este pueblo lo soporta».

Lo que allí ardió se amontonaba en un cuarto del sótano junto a algunos muebles viejos también destinados al fuego. No era material sensible o comprometedor, claro, sólo publicaciones, viejo material didáctico, propagandas... ¡y los ficheros del «Servicio Social» de la Sección Femenina!, miles de fichas de leonesas que lo habían hecho (llevaban foto y curioseé en vano por reconocer a alguien)... ese servicio era la mili obligatoria de las mozas españolas, seis meses, seis, tres de teórica y tres en sanatorios, comedores o establecimientos públicos, y seis horas diarias, seis, por decreto. Aquella que no lo tuviera hecho y firmado no podía concurrir a empleo público, empresa privada o aprobar carrera. Naturalmente, había gatera para apadrinadas, que también la sagrada corrupción y el regalito gobernaban el atajo y la vida chunga de la España franquista.

Pilar Primo de Rivera, «hermana de» y caudilla vitalicia de las mujeres falangistas, lo dijo textualmente: «La única misión que tienen asignadas las mujeres en la tarea de la Patria es el hogar. Gracias a la Sección Femenina las mujeres van a ser más limpias, los niños más sanos, los pueblos más alegres y las casas más claras»... ¡susórdenes, mi generala!, ahí estamos... y ya nos vamos todas a bordar banderas.

Pero hubo alguna cosa buena que salvé del incendio. Mañana digo.