Rajoy bajo palio

Vino Rajoy a León y cuando lo pienso me lo imagino bajo palio, en blanco y negro y con la voz de Matías padre. Aún no se sabe a qué llegó exactamente. Pero, como Franco, acudió a rendir pleitesía ante el Grial y se fotografió en los escenarios en los que Alfonso IX hizo de la necesidad, virtud. Ahora parece que aquello fue como los círculos de Podemos, pero tampoco creo que fuera para tanto, sobre todo para hacer venir al presidente, que por qué va a saber él qué es eso de los decreta, que al día siguiente lo único que había interiorizado eran los virus, como si su paso por San Isidoro no hubiera sido más que un mal sueño, y le dijo a Alsina que se había cogido un catarro de León. Me recordaba Víctor del Reguero que soy muy mal pensada, que Rajoy utilizó una metáfora animalista para referirse a las molestias que le aquejaban, pero yo sigo pensando que esto de venir a la tundra les deja abatidos. Pedro Sánchez, por ejemplo, se bajó para hablar de pensiones y dejó claro que no sabía dónde estaba. Les traen y les llevan y, de tanta vuelta, pierden el oremus. Lo normal. Aunque Pedro Sánchez debería pensar si le compensa viajar a la tierra de su mujer. Votos no va a rascar y siempre que se acerca mete la pata, como cuando habló de la descarbonización de la economía. Al PP le pasa al revés, que no viene porque sabe que, haga lo que haga, siempre va a ganar. Así estamos, en medio de ninguna parte, en la estación de la nada. En un caso por mucho y en el otro, por lo contrario, la paradoja es que nuestro espacio ciudadano cada vez se estrecha más, como esas estancias en las que los muros acaban por estrangular al atónito morador.

Rajoy llegó, dejó que le rindieran pleitesía, se tomó un Ribera de Duero en el Madrid, el camarote de los poderes fácticos de la ciudad, acudió a cantar las bondades del Inteco que abrió Zapatero y se despidió con un ¡qué vaya bien!, que es tanto como decir ¡ahí os quedáis! Luego se largó. Nada más. No sé qué sensación le quedó al alcalde, pero supongo que no se sintió muy reconfortado.