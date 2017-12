Recompensa por delatar a mendigos

efe | nueva delhi

Las autoridades de Telangana, estado en el sur de la India, darán dinero a quién delate el paradero de los mendigos en la ciudad de Hyderabad a partir de Navidad, como parte de una campaña para convertirla en una «ciudad libre» de indigentes en sus calles, informó ayer una fuente policial. Si hace poco más de un mes los mendigos fueron retirados de las calles de Hyderabad en vísperas de la llegada de la hija del presidente de los Estados Unidos Ivanka Trump, ahora las autoridades del estado han decidido que no quede ninguno después de que se vaya Papa Noel. Hace casi dos meses las autoridades de este estado meridional indio se propusieron sacar la mendicidad de las calles antes del 20 de diciembre, trasladando a los indigentes a «albergues» dentro de recintos penitenciarios. Ahora, el director general de prisiones de la Policía del estado de Telangana, V.K. Singh, explicó que después del 25 de diciembre se dará «una recompensa» de 7,80 dólares a quien alerte a las autoridades de un mendigo.

El pasado noviembre, se hizo efectiva una normativa local con la que se prohibía temporalmente la mendicidad en las zonas públicas por poner en peligro la seguridad de los vehículos y peatones y por «afectar al orden público». «Muchos mendigos están pidiendo limosna de manera indecente y han utilizado niños y personas con discapacidad para solicitar o recibir limosnas», señala el reglamento. La Policía habilitó entonces unos números de teléfonos especiales a los que los ciudadanos pueden llamar para avisar de la posición de aquellos que pidan dinero en las calles. Además, se prepararon espacios en desuso de cárceles para transformarlos en «albergues» a los que llevar a algunos de los más de 5.000 mendigos que se calcula que hay en la ciudad, indicó Singh. Organizaciones no gubernamentales locales como Good Samaritans India ya denunciaron en vísperas de la llegada de Ivanka Trump que los mendigos eran llevados a la cárcel y no a «albergues» como dice la Policía. El responsable policial asegura que no es lo que parece y que los indigentes no son arrestados, sino que pasan a formar parte de un «programa de rehabilitación» en el que «se les dota de habilidades, un albergue, comida y también trabajo».