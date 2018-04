Repitiéndose

Hay tanto bulto en la España nazarena, tanto circo místico y tantísima gente con móvil grabando o foteando, que sobran instantáneas y episodios inundando teles y redes con los infinitos momentos chuscos o curiosos de una bendita Pasión «de Dios nos libre»... mira ese niñito nazarenito que parece muñequito, oh, mírale, qué rico con su verduguito y todo... mira esa cruz que se escogorcia al darse un leñazo contra un semáforo aliviándole así de peso al encorvado Jesús del Gran Poder que la puja a cuestas, grazie tante, lucecita... mira esas mamaduras y blasfemias autorizadas en la procesión de las Turbas de Cuenca cagándose en lo más alto... mira esa graciosa declaración feminista de unas manolas graciosas y agraciadas de la Málaga cañí confirmando como graciable conquista femenina el taconeo manolí, la perla, la blonda y la buena planta escotada, ¡cuánta gracia... divina!... mira ese paso de la Verónica que parece irse de bruces y cruces a caerse en la fuente de una rotonda tras salir a toda mecha al desatarse la nube, pero sin que el paso caiga al agua, aunque sí tres nazarenos, qué gracia, y también un guri municipal al ir a socorrerles, «le está muy bien empleao», dijo un laicista a cámara, «¿quién ha hecho confesionales a las fuerzas del orden metidas a sacristanes por decreto en toda procesión?»... mira a ese renacuajo rubio vestidito de legionario, larva de «legía», uy, con fusil, marcando el paso, piedad guerrera, perfecta maqueta de un papá tronao... y mira a esos legionarios berrando su noviazgo con la muerte mientras alzan al Cristo de Mena (que da en báscula 200 kilos) con sus brazos súbditos de una espada prohibida por Jesús en el Huerto de los Olivos... mira a cuatro ministros y una ministra cantando el himno de la Legión, guau... mira la orden de poner la bandera nacional a media asta en todo cuartel sin esconder la nostalgia de una España nacionalcatólica de credo con correajes... mira a los ejércitos con sus galas y gasto público empotrados en toda procesión para hacerlas definitivamente desfiles... mira y no veas... ve y no sientas... siéntelo... y siéntate: va para largo, viene de lejos.