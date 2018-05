Reprogramación

Todo lo que ha dicho el presidente por poderes de la Generalidad catalana demuestra hasta qué punto los conceptos están viciados. Si los españoles fuéramos una minoría, sus insultos podrían calificarse de un delito de odio. Por poco menos de lo que ha dicho Torrent, se mataron niños, se violaron mujeres y se llenaron las fosas en la antigua Yugoslavia. Antes de que alguien se suba a un campanario a disparar, siempre hay alguien que le da munición ideológica. Por eso, no tendría que ser legal que alguien así ocupara un puesto de representación política. El racismo debería ser un sujeto proscrito porque la democracia debe defenderse, pero el problema de España es que seguimos pensando que se puede enhebrar un país del siglo XXI con conceptos de la Edad Media.

¿Cómo curarlo? Reprogramando los sistemas. Controlar los medios que generan odio, limpiar de mentiras los libros de historia y, por supuesto, poner en marcha un sistema universitario en el que sea imposible crear guetos independentistas es la manera de cambiar el gen supremacista. Y, sin embargo, la educación superior, el escenarior para la excelencia y la universalidad, siguen siendo una choza levantada sobre la mugre xenófoba y la endogamia.

Nadie debería poder pasar toda su vida académica en la misma universidad. La promoción tendría que lograrse tan sólo mediante el cambio de campus. Sería así que un docente de Cataluña que quisiera acceder a la titularidad se vería obligado a llevar su pequeña parroquia ideológica a Valladolid o a Málaga. Y, de la misma manera, un departamento dominado por la independentistas vería llegar como catedrático de su departamento a un universalista español.

La fe debe salir de la universidad porque ésta es el templo de la incertidumbre y la razón, no de la ortodoxia y los sentimientos. Ese ADN debe mutar y para hacerlo necesita viajar, contactar con las huellas biológicas e históricas de otras especies. No hay nada que no sea capaz de evolucionar si hacemos que la evolución sea irremediable. Todo se puede reprogramar.